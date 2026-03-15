Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, Gaijin Entertainment kembali menetapkan standar baru dalam genre simulasi tempur militer. Melalui pembaruan masif bertajuk Update Ninth Wave yang dirilis Maret ini, War Thunder secara resmi memperkenalkan jajaran kendaraan tempur Rank IX. Selain itu, pembaruan ini juga merombak total dinamika pertempuran modern melalui integrasi sistem perang elektronik.

Pembaruan ini menjadi tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya, pemain dapat mengoperasikan jet tempur generasi 4+ yang paling ikonik dan ditakuti di dunia saat ini.

Dominasi Udara: Hadirnya F/A-18F Super Hornet dan Su-30SM2

Sorotan utama dalam Update Ninth Wave adalah pembukaan Rank IX untuk cabang penerbangan. Amerika Serikat kini diperkuat oleh F/A-18F Super Hornet, jet tempur multi-peran yang memiliki kemampuan serangan maritim luar biasa. Sebagai tandingannya, Uni Soviet/Rusia mendapatkan Su-30SM2 yang dikenal dengan manuverabilitas ekstremnya.

Kehadiran jet-jet ini juga dibarengi dengan evolusi persenjataan udara. Pengenalan rudal udara-ke-udara jarak jauh AIM-120D AMRAAM dan R-77M telah mengubah meta pertempuran udara. Kini, pertempuran udara menjadi pertarungan Beyond Visual Range (BVR) yang lebih kompleks dan mematikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Mekanik SEAD dan Sistem Pertahanan Udara S-300 serta Patriot

Bukan sekadar jet baru, War Thunder 2026 memperkenalkan mekanisme gameplay yang telah lama dinantikan: Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD). Pemain kini dapat membawa rudal anti-radiasi seperti AGM-88E HARM untuk memburu radar musuh.

Hal ini menjadi krusial karena sektor pertahanan darat kini dipersenjatai dengan sistem rudal jarak jauh seperti S-300PMU dan MIM-104 Patriot. Integrasi ini menuntut koordinasi tim yang lebih matang dalam pertempuran gabungan (Ground Realistic Battles). Kini, pesawat tempur tidak lagi bisa dengan mudah mendominasi wilayah udara tanpa bantuan tim SEAD.

Ekspansi Pohon Teknologi: Swiss dan Sub-Tree Singapura

Update Ninth Wave juga memperluas cakupan geopolitik dalam game. Bangsa Swiss hadir dengan pohon teknologi mandiri yang mencakup kendaraan unik seperti tank ringan Piranha dan jet Hunter F.58 yang telah dimodifikasi. Sementara itu, faksi Israel mendapatkan suntikan kekuatan melalui sub-tree Singapura. Hal ini menghadirkan alutsista canggih seperti tank Leopard 2SG yang sangat tangguh di medan tempur darat.

Revolusi Visual: Engine Dagor 7.0 dan Fisika Air Terbaru

Dari sisi grafis, pembaruan Maret 2026 ini memperkenalkan iterasi terbaru dari Engine Dagor. Fokus utama terletak pada perombakan total fisika air (reworked water physics). Interaksi antara kapal perang dengan gelombang, serta efek ledakan di atas permukaan laut kini terlihat jauh lebih realistis berkat teknologi NVIDIA DLSS 4.5.

Efek asap dari mesin jet (contrail) dan ledakan udara juga mendapatkan peningkatan visual yang signifikan. Hal ini memberikan pengalaman imersif bagi pemain yang menggunakan perangkat keras generasi terbaru di tahun 2026.

Dengan hadirnya Update Ninth Wave, War Thunder semakin mengokohkan diri sebagai simulator tempur paling komprehensif, mencakup ribuan kendaraan dari berbagai era dalam satu ekosistem yang terus berkembang dinamis.