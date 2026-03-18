Bandar Lampung (Lampost.co) — Gebrakan besar kembali dihadirkan oleh Meta untuk platform pesan instan populernya. Per Maret 2026, WhatsApp mulai menggulirkan fitur revolusioner bernama Guest Chats atau Obrolan Tamu. Fitur ini memungkinkan pengguna WhatsApp untuk berkomunikasi dengan siapa pun, bahkan jika orang tersebut tidak memiliki akun atau aplikasi WhatsApp sama sekali.

Inovasi ini menandai berakhirnya era eksklusivitas WhatsApp sebagai “taman tertutup”. Langkah ini diambil Meta sebagai bagian dari strategi global untuk mempermudah komunikasi lintas platform dan memenuhi tuntutan regulasi digital yang semakin ketat di berbagai belahan dunia.

Cara Kerja Fitur Guest Chats

Berbeda dengan sistem pendaftaran konvensional, Guest Chats mengandalkan sistem tautan (link) undangan yang aman. Berikut adalah mekanisme penggunaannya:

1. Pengguna WhatsApp membuat link undangan khusus melalui menu Invite a Friend atau langsung dari daftar kontak.

2. Link tersebut kemudian dikirimkan kepada calon penerima melalui SMS, email, atau platform media sosial lainnya.

3. Penerima yang tidak memiliki WhatsApp cukup mengeklik link tersebut. Mereka akan diarahkan ke peramban (browser) di ponsel atau desktop.

4. Tanpa perlu mendaftar atau mengunduh aplikasi, penerima dapat langsung membalas pesan tersebut melalui versi web yang disederhanakan.

Keamanan Tetap Terjamin dengan Enkripsi

Meskipun penerima tidak memiliki akun resmi, WhatsApp menegaskan bahwa standar keamanan tetap menjadi prioritas utama. Setiap sesi Guest Chat akan diberikan pengenal unik (unique identifier) yang berfungsi sebagai kunci enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption). Hal ini memastikan bahwa pesan yang dikirimkan tetap pribadi dan tidak dapat diintip oleh pihak ketiga, termasuk Meta sendiri.

Batasan dan Karakteristik Obrolan Tamu

Sebagai fitur yang dirancang untuk kebutuhan mendesak atau interaksi sementara, Guest Chats memiliki beberapa batasan fungsional dibandingkan dengan akun reguler:

1. Hanya Pesan Teks: Untuk tahap awal di Maret 2026 ini, fitur baru mendukung pengiriman pesan teks sederhana. Fitur seperti panggilan suara, video call, pengiriman dokumen besar, dan stiker belum tersedia bagi pengguna tamu.

2. Masa Kedaluwarsa: Obrolan tamu akan otomatis terhapus dan kedaluwarsa setelah 10 hari tidak ada aktivitas (inaktivitas).

3. Label Khusus: Setiap obrolan akan ditandai dengan label Guest agar pengguna utama menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan pihak luar yang tidak terverifikasi secara permanen.

Kaitan dengan Regulasi Interoperabilitas Global

Peluncuran Guest Chats ini juga beriringan dengan fitur Third-Party Chats yang mulai diimplementasikan WhatsApp di wilayah Eropa. Di bawah mandat Digital Markets Act (DMA), WhatsApp kini juga mulai mengizinkan pengguna untuk menerima pesan dari aplikasi pesaing seperti Telegram dan Signal secara langsung di dalam inbox WhatsApp.

Analis teknologi memprediksi bahwa fitur Guest Chats ini akan sangat berguna bagi sektor bisnis dan layanan pelanggan, di mana perusahaan dapat menghubungi konsumen tanpa mewajibkan mereka mengunduh aplikasi tertentu terlebih dahulu.

Saat ini, fitur Guest Chats masih dalam tahap pengujian beta terbatas bagi sejumlah pengguna Android dan iOS di beberapa wilayah, dengan rencana peluncuran penuh secara global pada pertengahan tahun 2026.

