Bandar Lampung (Lampost.co) — Ajang Steam Next Fest Februari 2026 resmi dimulai, dan salah satu judul yang mencuri perhatian besar adalah Witchspire. Dikembangkan oleh Envar Games, studio yang sebelumnya dikenal lewat kontribusi pada proyek besar seperti League of Legends dan Valorant, Witchspire hadir menawarkan alternatif segar bagi para penggemar genre survival-crafting yang mulai jenuh dengan tema “gritty” dan realistis.

Witchspire memadukan elemen eksplorasi dunia terbuka dengan sistem sihir yang mendalam. Berbeda dengan game survival tradisional yang memaksa pemain memulai segalanya dengan tenaga fisik, Witchspire memperkenalkan konsep Magical Survival. Di sini, pemain bisa memanggil hutan secara instan saat kekurangan kayu atau menggunakan beliung ajaib yang bekerja secara otomatis untuk mengumpulkan sumber daya.

Bold: Fitur Inovatif Astral Building dan Familiars

Salah satu fitur paling unik yang diperkenalkan dalam versi demo 2026 ini adalah sistem pembangunan pangkalan melalui Astral Projection. Pemain tidak perlu lagi membangun perancah atau tangga sementara untuk memasang atap rumah. Dengan proyeksi astral, karakter penyihir pemain akan melayang bebas dari gravitasi, memungkinkan penempatan dinding dan furnitur dengan presisi tinggi dari sudut pandang mana pun.

Selain membangun, pemain juga dapat menjinakkan berbagai makhluk mistis yang disebut Familiars. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar pajangan; mereka dapat dilatih untuk membantu pertempuran, ditugaskan menjaga pangkalan, hingga membantu proses crafting di stasiun kerja saat pemain sedang pergi menjelajah.

Bold: Mode Co-op dan Konten Demo Steam 2026

Witchspire menekankan aspek kerja sama atau co-op hingga empat pemain. Meski begitu, game ini tetap bisa dinikmati secara solo.

Dalam versi demo yang tersedia gratis di Steam hingga 2 Maret 2026, pemain dapat mengeksplorasi pulau awal. Pemain juga bisa mencapai batas level 7. Selain itu, tersedia dua faksi Coven untuk dipilih, yaitu Cloudpiercers atau Foretellers.

Visual game ini mendapat pujian luas. Gaya seninya berwarna dan penuh detail. Komunitas sering membandingkannya dengan estetika Hogwarts Legacy. Mekanismenya disebut mirip sistem bertahan hidup ala Valheim.

Sejauh ini, ulasan di Steam berstatus Mostly Positive. Hal ini menunjukkan antusiasme tinggi dari para gamer.

Bold: Target Rilis dan Akses Awal

Envar Games telah mengonfirmasi rencana selanjutnya untuk Witchspire. Setelah Steam Next Fest berakhir, game ini akan menuju tahap Early Access (Akses Awal). Peluncuran dijadwalkan pada paruh kedua tahun 2026.

Pengembang berencana menambahkan lebih banyak konten. Bioma baru akan diperkenalkan. Jenis mantra yang lebih kompleks juga sedang disiapkan. Selain itu, akan ada lebih banyak variasi familiars langka. Semua pengembangan ini didasarkan pada masukan pemain selama masa demo.

Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman menjadi penyihir di dunia yang penuh bahaya namun mempesona, demo Witchspire masih bisa diunduh gratis di platform Steam sekarang juga. Pastikan Anda mengajak rekan mabar untuk mencoba mode co-op sebelum ajang Next Fest berakhir bulan depan.