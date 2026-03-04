Bandar Lampung (Lampost.co) — Sejak peluncurannya pada 27 Februari 2026 kemarin, Resident Evil Requiem langsung dinobatkan sebagai entri paling kelam dalam sejarah 30 tahun waralaba milik Capcom ini. Memadukan teknologi RE Engine generasi terbaru dengan narasi psikologis yang tajam, game ini tidak hanya mengandalkan jumpscare, tetapi juga desain zombie yang benar-benar mengganggu mental pemain.

Bagi Anda yang baru saja memulai perjalanan sebagai Grace Ashcroft di Rhodes Hill Chronic Care Center atau beraksi sebagai Leon S. Kennedy di reruntuhan Raccoon City, bersiaplah. Berikut adalah deretan zombie dan monster di Resident Evil Requiem yang dijamin akan menghantui mimpi buruk Anda di tahun 2026 ini.

1. Blister Heads: Teror yang Menolak Mati

Salah satu mekanisme paling menyebalkan sekaligus mengerikan di Requiem adalah Blister Heads. Jika Anda membunuh zombie biasa tanpa menghancurkan kepalanya atau menggunakan Hemolytic Injector milik Grace, mereka memiliki peluang untuk bangkit kembali sebagai Blister Heads.

Varian ini memiliki gerakan yang jauh lebih cepat, eratik, dan tubuh yang dipenuhi bisul bernanah yang bisa meledak. Tidak ada yang lebih traumatis daripada melihat zombie yang baru saja Anda robohkan tiba-tiba bangkit dengan kecepatan penuh dan menerjang dari kegelapan koridor rumah sakit.

2. The Girl: Ratu Jumpscare di Rhodes Hill

Karakter Grace Ashcroft harus berhadapan dengan entitas ghoulish yang dijuluki “The Girl”. Berbeda dengan zombie biasa, The Girl adalah perwujudan horor murni yang akan terus menguntit Anda di sepanjang area Care Center. Ia sering muncul tiba-tiba dengan suara tawa lirih atau isak tangis yang memicu kecemasan hebat.

Kelemahannya hanya satu: cahaya. Namun, di tengah keterbatasan amunisi Molotov dan senter yang sering berkedip, pertemuan dengan The Girl selalu menjadi momen yang membuat tangan pemain gemetar di atas kontroler.

3. IV Infected: Zombie Buta yang Sensitif

Mungkin salah satu desain paling tragis sekaligus menyeramkan adalah zombie yang masih terikat pada tiang infus (IV stands). Monster ini sepenuhnya buta, namun pendengarannya sangat tajam. Mengendap-endap di antara puluhan IV Infected yang mendengus adalah tes kesabaran yang luar biasa. Satu langkah kaki yang terlalu keras atau suara gesekan botol jatuh akan membuat mereka berlari membabi buta ke arah Anda dengan tiang infus yang terseret-seret di lantai, menciptakan suara metalik yang sangat mengganggu telinga.

4. Chainsaw Charlies: Klasik yang Semakin Sadis

Jika Anda berpikir Chainsaw Man di RE4 sudah cukup menyeramkan, tunggu sampai Anda bertemu “Chainsaw Charlies” di segmen Leon. Dengan visual next-gen tahun 2026, detail mutilasi yang dilakukan oleh monster ini terasa sangat nyata. Capcom tidak segan-segan menampilkan animasi kematian di mana Leon bisa terbelah menjadi dua jika pemain gagal melakukan parry dengan hatchet. Suara raungan mesin gergaji yang mendekat di tengah kabut Raccoon City adalah jaminan peningkatan detak jantung secara instan.

5. The Lights Guy: Pencuri Keamanan

Zombie ini mungkin tidak menyerang secara frontal sesering yang lain, tapi dialah yang paling merusak taktik pemain. “The Lights Guy” adalah zombie yang terobsesi mematikan sumber cahaya. Dia akan merayap di langit-langit atau dinding hanya untuk menghancurkan lampu atau mematikan saklar listrik di ruangan tempat Anda berada. Bertarung melawan kerumunan zombie dalam kegelapan total gara-gara ulah satu monster ini adalah definisi trauma yang sesungguhnya di Resident Evil Requiem.

Kesimpulan

Capcom sukses membuktikan bahwa di tahun 2026, mereka masih memegang takhta raja survival horror. Resident Evil Requiem bukan sekadar game tentang menembak mayat hidup, melainkan ujian ketahanan mental melawan kreasi biologis yang paling menjijikkan. Pastikan Anda bermain dengan lampu menyala jika tidak ingin “The Girl” atau “Blister Heads” terbawa ke dalam tidur Anda malam ini.