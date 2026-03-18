Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia keamanan siber di awal tahun 2026 kembali digemparkan dengan temuan metode enkapsulasi data baru yang disebut Zombie ZIP. Teknik ini diklaim mampu menyembunyikan kode berbahaya (malware) dari pemindaian hampir seluruh mesin antivirus populer saat ini.

Eksploitasi yang terdaftar dengan kode CVE-2026-0866 ini pertama kali didokumentasikan oleh peneliti keamanan Chris Aziz dari Bombadil Systems pada pertengahan Maret 2026. Berdasarkan laporan teknisnya, Zombie ZIP memanfaatkan celah logika pada cara mesin antivirus membaca struktur metadata dalam arsip terkompresi.

Cara Kerja Manipulasi Header Zombie ZIP

Secara teknis, file ZIP memiliki bagian yang disebut header yang memberikan informasi kepada sistem tentang cara membaca isi file tersebut. Dalam teknik Zombie ZIP, penyerang memanipulasi header ini dengan mengubah tanda metode kompresi menjadi STORED (0). Artinya, data tersebut dianggap tidak terkompresi.

Namun, isi file sebenarnya tetap dikompresi menggunakan metode DEFLATE (8). Akibat manipulasi ini, mesin antivirus akan memindai isi file sebagai data mentah (raw bytes) tanpa melakukan dekompresi terlebih dahulu. Karena data terkompresi terlihat seperti derau acak (noise) bagi pemindai, antivirus gagal mendeteksi tanda tangan (signature) malware yang tersembunyi di dalamnya.

Tingkat Keberhasilan Mencapai 98 Persen

Dalam uji coba yang dilakukan melalui platform VirusTotal pada Maret 2026, teknik Zombie ZIP berhasil mengelabui 50 dari 51 mesin antivirus yang diuji. Ini berarti terdapat tingkat keberhasilan sebesar 98 persen dalam melewati sistem pertahanan otomatis. Sistem ini digunakan oleh jutaan pengguna komputer di seluruh dunia.

Hanya satu vendor keamanan, yakni Kingsoft, yang dilaporkan mampu mengenali anomali tersebut pada saat pengujian awal dilakukan. Vendor besar lainnya masih dalam proses memperbarui basis data dan algoritma pemindaian mereka untuk menghadapi ancaman ini.

Keterbatasan dan Risiko Bagi Pengguna

Meski terlihat sangat berbahaya, para ahli keamanan menyebutkan bahwa Zombie ZIP memiliki satu kelemahan utama. File yang dimanipulasi dengan cara ini tidak dapat dibuka menggunakan alat pengekstrak standar seperti WinRAR atau 7-Zip. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian nilai Checksum (CRC).

Untuk menjalankan malware tersebut, penyerang harus mengirimkan loader atau program pembuka khusus yang sudah dirancang untuk mengabaikan kesalahan header dan mengekstrak data secara paksa. Hal ini berarti infeksi biasanya memerlukan langkah tambahan. Misalnya, teknik phishing yang meyakinkan pengguna untuk menjalankan file executable tertentu.

Langkah Pencegahan di Tahun 2026

Pihak CERT Coordination Center (CERT/CC) telah mengeluarkan panduan bagi administrator sistem dan pengembang perangkat lunak keamanan untuk segera melakukan langkah mitigasi berikut:

1. Validasi Konten: Mesin keamanan harus mulai memvalidasi metode kompresi berdasarkan karakteristik konten asli, bukan sekadar mempercayai metadata pada header ZIP.

2. Analisis Entropi: Penggunaan analisis entropi untuk mendeteksi data terkompresi yang disamarkan sebagai data mentah dapat membantu mengidentifikasi file Zombie ZIP.

3. Waspadai File Korup: Pengguna dihimbau untuk tidak mencoba membuka file ZIP yang dilaporkan korup atau rusak oleh aplikasi WinRAR/7-Zip. Ini terutama jika file tersebut berasal dari sumber yang tidak dikenal.

Hingga saat ini, beberapa vendor besar seperti Cisco melalui unit ClamAV telah menyatakan akan melakukan penguatan sistem (hardening) pada pembaruan versi mendatang. Tujuannya guna menutup celah Zombie ZIP ini secara total.

