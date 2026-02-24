Batang (Lampost.co)– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama wakil Gubernur Taj Yasin mencanangkan Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Resik & Indah), melalui aksi bersama bersih-bersih sampah di Pantai Jodo, Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Selasa 24 Februari 2026.

Kegiatan yang melibatkan lebih dari 1.000 orang ini bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kegiatan yang dipusatkan di lokasi tersebut juga dilaksanakan serentak di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Baca juga: Upaya Pemprov Jateng Intervensi Kenaikan Harga Pangan Pokok, dari GPM hingga Operasi Pasar

Pada kegiatan bersih-bersih sampah tersebut, Ahmad Luthfi nempak menaiki alat berat jenis loader dan mengeruk tumpukan sampah ke atas dump truck. Didampingi Taj Yasin, Ia tampak lihai menggerakkan bucket alat berat, menyerok campuran sampah plastik, kayu, dan limbah rumah tangga yang menumpuk di pesisir pantai.

Beberapa kali bucket terangkat penuh, lalu ditumpahkan ke bak truk yang sudah siaga di sisi pantai. Aksi itu sontak menarik perhatian para peserta yang mengikuti kegiatan bersih sampah serentak tersebut.

Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan, persoalan sampah di Jawa Tengah sudah masuk kategori darurat, sehingga membutuhkan langkah konkret.

“Sampah di Jawa Tengah hampir 6,36 juta ton per tahun. Yang bisa diproses baru sekitar 60 persen, sisanya belum tertangani optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” tegasnya dalam sambutan.

Ia mengingatkan, Presiden telah menargetkan Indonesia menuju zero waste pada 2029. Karenanya, Gerakan Jateng ASRI harus menjadi gerakan nyata. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera menyerahkan data konkret penanganan sampah di wilayahnya. “Besok akan saya bawa dalam rapat di tingkat pusat,” ujar Luthfi.

Selain persoalan sampah, Luthfi juga menyoroti pentingnya menjaga garis pantai Jawa Tengah yang mencapai sekitar 920 kilometer. Di tempat yang sama, Luthfi juga meminta menggencarkan kembali program penghijauan pesisir, termasuk Gerakan Mageri Segoro di 17 kabupaten/kota yang memiliki garis pantai.

Penanaman mangrove dan tanaman pesisir sebagai langkah preventif untuk mencegah abrasi dan bencana lingkungan. Pada Desember 2025 lalu, penanaman hampir mencapai dua juta bibit dan diharapkan terus ditingkatkan pada tahun ini.

Serentak 35 Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto menyampaikan, aksi bersih sampah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan Jawa Tengah ASRI.

“Pada hari ini, pelaksanaan aksi bersih sampah dan penanaman pohon secara serentak di 35 kabupaten/kota. Sebagian besar bupati/wali kota memimpin langsung kegiatan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga melaporkan perkembangan pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Saat ini, pengolahan sampah berbasis RDF telah berjalan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Magelang. Sementara pengolahan sampah menjadi energi listrik telah beroperasi di Kota Surakarta.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menginisiasi kolaborasi antar daerah dalam transformasi TPA menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, termasuk kerja sama penyediaan dan pemanfaatan RDF dengan industri semen di sejumlah kabupaten/kota,” kata Widi.

Melalui Gerakan Jateng ASRI, Pemprov Jawa Tengah mendorong percepatan transformasi pengelolaan sampah sekaligus membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta Bupati Batang bersama Forkopimda Kabupaten Batang. Adapun kepala daerah di 35 kabupaten/kota mengikuti secara daring.

Selain menggunakan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah dalam jumlah besar, para peserta juga menyisir garis pantai secara manual. Peserta memunguti dan memilah sampah sebelum memasukkannya ke karung-karung untuk proses pengangkutan.

Para peserta yang juga terlibat acara itu berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, perguruan tinggi, dan badan usaha. Selanjutnya, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, relawan, mahasiswa hingga masyarakat.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News