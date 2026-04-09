Bandar Lampung (Lampost.co)— PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Panjang menggelar silaturahmi bersama mitra media sebagai langkah mempererat hubungan sekaligus menyampaikan capaian kinerja dan komitmen peningkatan layanan ke depan.

General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Hardianto, memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi jajaran pimpinan anak perusahaan di lingkungan Regional 2 Panjang. Acara berlangsung di Gedung AKHLAK Pelindo Regional 2 Panjang, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Pelindo Regional 2 Panjang Salurkan Santunan 125 Anak Yatim, 1.500 Sembako, dan 900 Takjil Gratis Selama Ramadan

Dalam sambutannya, Hardianto mengapresiasi dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan insan media. Ia menegaskan peran penting media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif dan berimbang kepada publik.

Sepanjang 2025, Pelindo Regional 2 Panjang mencatat berbagai capaian positif dalam program dan kinerja operasional. Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan serta publikasi positif dari rekan-rekan media.

Pelindo Regional 2 Panjang terus memperkuat peran Pelabuhan Panjang sebagai simpul strategis nasional. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian Pulau Sumatera sekaligus tulang punggung rantai pasok logistik di Provinsi Lampung. Perusahaan mendorong kelancaran distribusi barang guna mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Perwakilan wartawan, Nur Jannah, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pelindo Regional 2 Panjang dalam memberikan akses informasi. Ia menilai komunikasi yang terjalin selama ini berjalan baik dan responsif. Menurutnya, kegiatan silaturahmi seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dua arah agar informasi yang diterima masyarakat semakin akurat dan terpercaya. Ia juga berharap hubungan antara Pelindo dan media terus terjaga dan semakin solid.

Melalui kegiatan ini, Pelindo Regional 2 Panjang menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra media. Perusahaan berharap sinergi ini dapat mendorong penyebarluasan informasi yang positif, transparan, dan konstruktif bagi masyarakat luas.



