Bandar Lampung (Lampost.co)–QJMOTOR terus memperkuat jaringan distribusi nasional melalui peresmian dealer resmi terbarunya di Lampung yang dikelola CV Lima Lima. Kehadiran dealer ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperluas jangkauan di Pulau Sumatra sekaligus mendekatkan layanan kepada konsumen di wilayah tersebut.

Dealer QJMOTOR Lampung berlokasi strategis di Jalan Ki Maja, Way Halim Permai, Sukarame, Bandar Lampung. Mengusung konsep layanan 3S (sales, service, dan spare parts), dealer ini dirancang untuk memberikan pengalaman kepemilikan sepeda motor yang menyeluruh. Selain sebagai pusat penjualan unit, fasilitas ini juga menyediakan layanan servis resmi serta ketersediaan suku cadang guna memastikan kenyamanan konsumen dalam jangka panjang.

Strategi Ekspansi Regional

Pembukaan cabang di Lampung ini merupakan bagian dari strategi ekspansi regional QJMOTOR yang fokus pada penguatan jaringan di luar Pulau Jawa. Mengingat posisi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatra, harapannya kehadiran dealer ini mampu menjangkau lebih banyak konsumen sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan premium QJMOTOR.

President Director QJMOTOR Industry Indonesia, Felix Huang, menyampaikan ekspansi jaringan merupakan langkah vital dalam mendukung pertumbuhan brand secara berkelanjutan.

“Kehadiran dealer resmi di Lampung merupakan bagian dari strategi kami untuk memperluas jangkauan layanan dan makin mendekatkan QJMOTOR kepada konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Kami ingin memastikan konsumen tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga dukungan layanan purna jual yang andal,” ujar Felix Huang.

Senada dengan hal tersebut, Direktur CV Lima Lima, Heridian, menyatakan pembukaan dealer ini adalah langkah awal untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih lengkap bagi masyarakat Lampung.

“Kami melihat potensi pasar roda dua di Lampung yang terus berkembang. Melalui dealer resmi ini, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan profesional serta memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen,” ujar Heridian.

Promosi Spesial Grand Opening

Dalam rangka merayakan grand opening dealer QJMOTOR Lampung yang berlangsung pada periode 12 hingga 19 Februari 2026, tersedia program promosi khusus. QJMOTOR Lampung memberikan hadiah langsung berupa gratis satu unit sepeda listrik. Hadiah itu untuk 20 konsumen pertama yang melakukan pembelian unit motor selama masa periode pembukaan tersebut.

Daftar Harga OTR Lampung Februari 2026

Konsumen di Lampung kini dapat memiliki jajaran motor terbaru dari QJMOTOR dengan harga on the road (OTR) sebagai berikut:

FORT 250: Rp57.520.000

FORT 250 ADVENTURE: Rp57.700.000

FORT 250 ADVENTURE CBS: Rp50.560.000

SRV 250 AMT: Rp65.720.000

SRV 250 LIBERO: Rp76.850.000

SRV 600 V: Rp202.620.000

SRK 800 RR: Rp271.460.000

VIENTO AX 180: Rp38.510.000

VIENTO AX 180 CBS: Rp35.420.000

TOURINO 700 SX: Rp222.610.000

CiTO 150: Rp36.420.000

Selain lini produk di atas, pada awal tahun 2026 QJMOTOR juga telah menambahkan line-up terbaru. Produk itu mencakup TOURINO 250 DX, SRK 250 RA, serta sistem RiderPro untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Komitmen Layanan Purnajual dan Garansi

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan, QJMOTOR memberikan garansi resmi untuk pembelian setiap unit melalui jaringan dealer resmi, yang meliputi:

Garansi Rangka: 5 tahun atau 50.000 km

Garansi Mesin: 3 tahun atau 36.000 km

Garansi Kelistrikan: 2 tahun atau 24.000 km

Tentang QJMOTOR Indonesia

PT QJMOTOR Industry Indonesia menghadirkan QJMOTOR, merek motor premium asal Tiongkok dari ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. Sebagai pemimpin pasar motor di atas 250 cc di Tiongkok selama 13 tahun, QJMOTOR menawarkan inovasi teknologi terkini pada setiap segmen produknya. Mulai dari sport bike, cruiser, scooter, hingga adventure bike.