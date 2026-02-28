Bandar Lampung (Lampost.co) – Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kota Bandar Lampung, Sabtu 28 Februari 2026. Hujan ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan protokol banjir tergenang air, salah satu pada Jalan Sultan Agung.

Hujan yang mulai turun sekitar pukul 15.00 WIB langsung memicu luapan air membanjiri jalan. Berdasarkan pengamatan lapangan, banjir itu karena drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan.

Kemudian banjir tersebut menyebabkan beberapa kendaraan bermotor harus ekstra hati hati ketika melintasi jalan tersebut.

Salah satu pengendara motor Yusuf (28) mengatakan “Jalanan nya Banjir jadi harus hati-hati takut kepleset. Belum lagi mobil atau motor kalau lewat dengan kecepatan tinggi pasti nyiprat,” ujarnya.

Kemudian Yono (43), warga setempat berpendapat hal yang sama. Menurutnya Jalan Sultan Agung sudah menjadi langganan banjir jika hujan lebat turun. Apalagi drainase yang mampet menyebabkan banjir

“Kalau hujan lebat sudah turun pasti jalanan akan ngegebang dan banjir,” ujarnya.

Buruknya drainase sekitar lokasi diduga menjadi pemicu utama air tidak mengalir dengan cepat ke saluran pembuangan. Selain itu, tumpukan sampah yang terbawa arus air juga terlihat menyumbat beberapa lubang drainase di pinggir jalan.

Hingga berita ini diturunkan. Masyarakat sekitar Jalan Sultan Agung masih bersiaga mengantisipasi adanya kiriman air jika hujan deras kembali turun.