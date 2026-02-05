Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Kamis, 5 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan.

Pagi hari:

Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Mesuji, dan Tulang Bawang.

Siang–sore hari:

Prakiraan potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.

Malam hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro.

Dini hari:

Prakiraan cerah berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Tengah.

Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).

Peringatan Dini:

Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Siang-sore hari wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran. Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Malam hari wilayah Mesuji.