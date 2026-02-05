Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 2.3 magnitudo, Rabu, 4 Februari 2026 terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa terjadi dengan kedalaman 5 km.

“Gempa 2.3 magnitudo, Rabu, 04 Februari 2026 pukul 23:42:57 WIB. Lokasinya 5.13° LS, 103.75° BT, 21 km Barat Laut Pesisir Barat – Lampung dengan kedalaman 5 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.