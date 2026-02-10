Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan update prakiraan cuaca harian. Selasa, 10 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus.
Siang–sore hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Barat. Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah. Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Mesuji, Way Kanan.
Malam hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur Lampung, Tengah.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang-sore hari pada Lampung Barat, Lampung Utara. Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan. Kemudian malam hari pada Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Pringsewu. Bandar Lampung, Pesawaran, Metro, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan.