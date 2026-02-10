Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini wilayah Kota Bandar Lampung. Siaga dampak hujan sedang-lebat yang mengguyur wilayah tersebut.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Selasa, 10 Februari 2026 pukul 19.20 WIB dengan status siaga. Monitoring curah hujan 30.8 mm,” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Kemudian ada beberapa wilayah yang terdampak. Meliputi Kecamatan Kedaton, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Panjang, Tanjungkarang Timur, Tanjung Karang Pusat, Telukbetung Selatan. Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukabumi, Kemiling, Labuhan Ratu, Way Halim, Langkapura, Enggal, Kedamaian, dan sekitarnya.

Sementara dampak yang berpotensi terjadi meliputi genangan air wilayah perkotaan dan dataran rendah. Kemudian peningkatan debit sungai dan saluran drainase. Lalu potensi banjir lokal. Serta gangguan aktivitas dan lalu lintas

Selanjutnya BMKG memberikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Pertama, tetap waspada terhadap hujan berlanjut. Kedua, pantau kondisi lingkungan sekitar. Ketiga, hindari aktivitas daerah rawan genangan/banjir. Keempat, siapkan langkah antisipasi. Kelima, ikuti informasi resmi BMKG dan arahan BPBD setempat.

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” katanya.