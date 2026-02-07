Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 2.1 magnitudo melanda Kabupaten Tanggamus, Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 06:16:14 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 4 km.

“Gempa 2.1 magnitudo, Sabtu, 07 Februari 2026 pukul 06:16:14 WIB. Lokasi 5.34° LS, 104.37° BT, 38 km Barat Laut Tanggamus – Lampung dengan kedalaman 4 km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.