Bandar Lampung (Lampost.co) — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk perdagangan pada Minggu, 8 Februari 2026.

Harga emas batangan Antam tersebut berada di angka Rp2,920 juta per gram. Nilai itu tidak bergerak dari hari sebelumnya. Begitu pula, harga penjualan kembali (buyback) emas batangan yang tetap berada di angka Rp2,706 juta.

Emas batangan Antam Logam Mulia (LM) memiliki jaminan keaslian dan kemurnian dengan syarat kemasan tidak rusak. Logam mulia itu juga memiliki sertifikat London Bullion Market Association (LBMA) dan memiliki pengakuan secara global. Sehingga, harga jual kembalinya (buyback) mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Harga jual kembali itu sama untuk semua pecahan dan tahun produksi. Transaksi itu terkena potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali dengan nominal lebih dari Rp10 juta terkena PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan tiga persen bagi non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback terpotong langsung dari total nilai buyback.

Sementara potongan pajak harga belinya dengan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Pembelian emas batangan memiliki bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini

Adapun daftar harga emas belum termasuk PPh 0,25% untuk Minggu, 8 Februari 2025, sebagai berikut: