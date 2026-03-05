Bandar Lampung (Lampost.co) — Geliat persiapan Lebaran sudah mulai terasa di Kota Bandar Lampung meski Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah masih beberapa pekan lagi.

Salah satu pemandangan yang paling mencolok terlihat di sepanjang Jalan Sultan Agung, Way Halim. Terlihat deretan pedagang parcel musiman mulai menjamur dan memadati trotoar jalan tersebut sejak awal Maret 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis, 5 Maret 2026, belasan lapak parsel telah berdiri dengan berbagai ornamen khas hari raya yang berwarna-warni.

Beragam jenis bingkisan ditawarkan, mulai dari parsel berisi makanan ringan, pecah belah, hingga paket sembako premium.

Sedikit Bergeser

Menurut Ridwan (42), salah satu pedagang, tren parsel tahun ini sedikit bergeser. Tidak hanya sekadar tumpukan makanan kaleng, para pembeli kini lebih menyukai pengemasan yang estetik dengan wadah yang bisa digunakan kembali.

“Tahun ini orang lebih suka yang simpel tapi kelihatan mewah. Keranjang rotan dan kotak kayu paling banyak dicari. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000, tergantung isi dan kerumitan desainnya,” ujar Ridwan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kamelia (29). Ia mengatakan sudah dua tahun ikut serta dalam event tahunan seperti ini.

“Ya Alhamdulillah sudah jalan dua tahun, tiap dekat Lebaran kita buka bisnis parcel ini dan ada aja yang beli,” katanya.

Meskipun Lebaran 2026 masih beberapa pekan lagi, para pelaku bisnis parcel mengaku sudah menerima pesanan dalam jumlah besar. Terutama dari sektor perkantoran dan instansi pemerintahan.

“Lebaran kan masih lama ya, tapi pesanan sudah mulai banyak, terutama dari perkantoran sama pemerintahan,” tambah Kamelia.

Kepadatan di kawasan ini prediksinya akan terus meningkat hingga H-3 Lebaran.

Bagi masyarakat yang ingin memesan dalam jumlah banyak. Para pedagang menyarankan untuk memesan lebih awal guna menghindari antrean dan memastikan ketersediaan stok barang pecah belah.

(Fauzan Al Djabar/Magang)