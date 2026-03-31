Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan strategi penguatan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi potensi desa dan percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi agenda krusial dalam mewujudkan kemandirian daerah yang adaptif terhadap tantangan global.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini tertuju pada Program Desaku Maju. Inisiatif ini dirancang untuk memacu produktivitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan hilirisasi produk unggulan desa.

“Kami menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah produk desa agar ekonomi masyarakat bawah semakin kokoh dan berdaya saing,” jelas Wagub Jihan dalam rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung, Selasa, 31 Maret 2026.

Sejalan dengan penguatan ekonomi desa, sektor infrastruktur juga menunjukkan progres positif:

Kemantapan jalan. Hingga tahun 2025, tingkat kemantapan jalan di Provinsi Lampung telah menyentuh angka 79,79 persen.

Transformasi digital. Pelayanan publik kini semakin ringkas melalui aplikasi Lampung-In yang telah digunakan oleh lebih dari 30.000 pengguna untuk akses layanan serta penyampaian aspirasi warga.

Agenda Strategis

Meskipun mencatatkan banyak capaian, Pemerintah Provinsi Lampung menyadari adanya tantangan ruang fiskal dan dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Untuk itu, Wagub Jihan menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta.

Agenda strategis yang akan dikebut ke depan meliputi percepatan ketahanan pangan, kedaulatan energi, serta pembangunan birokrasi yang lebih responsif. Peringatan hari jadi tahun ini yang mengusung tema “Membangun Bersama Lampungku Maju” diharapkan menjadi pemantik sinergi seluruh elemen masyarakat.

“Visi kita adalah bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Sambil menatap masa depan, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan dan pendahulu yang telah membangun fondasi Provinsi Lampung hingga seperti sekarang,” pungkasnya.