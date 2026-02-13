Jakarta (lampost.co)–Tahun Kuda Api 2026 akan membawa energi keberanian yang meluap sekaligus tantangan emosional yang tajam dalam hubungan personal. Pakar Feng Shui, Yulius Fang, menyebut dominasi unsur api akan mendorong individu lebih bersemangat dalam menyuarakan pendapat. Namun risiko gesekan pun meningkat.

Menurut Yulius, semangat yang menggebu tanpa dibarengi komunikasi yang santun berpotensi memicu perilaku agresif dan kemarahan. Hal ini menjadi ujian bagi ketidaksabaran dalam sebuah hubungan.

“Kunci untuk memenangkan tahun ini adalah kesabaran dan hati yang tenang. Kita juga harus tetap berpikir realistis dan praktis agar bisa menjalani tahun Kuda Api dengan lebih baik,” ungkap Yulius Fang, baru-baru ini.

Skandal Pernikahan

Bagi pasangan yang telah berumah tangga, Yulius memberikan peringatan khusus. Tahun ini memiliki simbol peach blossom atau bunga percintaan yang kuat. Jika tanpa integritas, energi ini bisa berubah menjadi “bunga percintaan liar” yang memicu perselingkuhan atau skandal.

Yulius menekankan pentingnya menjaga jarak dari godaan luar dan memperkuat fondasi internal lewat sikap saling menghargai. Untuk menghindari risiko perceraian, pasangan disarankan untuk lebih proaktif menciptakan momen kebersamaan.

“Upayakan mempererat hubungan dengan meluangkan waktu berkualitas, melakukan hobi bersama, atau merencanakan liburan berdua,” sarannya.

Daftar Shio Paling ‘Enteng Jodoh’

Kabar baik bagi para lajang, Tahun Kuda Api 2026 menjadi momentum emas untuk menemukan pasangan hidup. Berdasarkan analisis Feng Shui, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki peruntungan asmara paling cemerlang:

Shio Kelinci

Shio Macan

Shio Kambing

Shio Anjing

Shio Ayam

Yulius menyarankan pemilik shio tersebut untuk lebih proaktif dan mulai melakukan peningkatan diri (self-improvement). “Manfaatkan momentum ini. Perbaiki penampilan, rawat diri, dan perbaiki perilaku. Jangan sia-siakan tahun ini karena peluang bertemu jodoh sedang terbuka lebar,” jelasnya.

Tips bagi Shio Lainnya

Sementara itu, bagi pemilik shio Babi, Monyet, Kuda, Naga, dan Kerbau yang masih melajang, kuncinya terletak pada perbaikan kemampuan komunikasi. Yulius menyarankan agar mereka lebih rileks dan tidak terburu-buru dalam menjemput jodoh.

Adapun bagi pemilik shio Tikus dan Ular, peluang asmara cenderung lebih rendah tahun ini. Hal ini disebabkan fokus energi mereka yang lebih banyak terserap pada kesibukan pekerjaan, sehingga pencarian jodoh belum menjadi prioritas utama.