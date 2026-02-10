Sukadana (Lampost.co): Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar manasik haji bagi seluruh calon jemaah haji Lampung Timur. Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah membuka kegiatan tersebut secara langsung di Islamic Center Kecamatan Sukadana. Sebanyak 772 calon jemaah haji mengikuti manasik haji tingkat kabupaten itu.

Dalam sambutannya, Ela meminta seluruh calon jemaah haji mempersiapkan diri secara matang untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Ia menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan pemahaman ibadah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Saya berpesan agar seluruh calon jemaah haji mengikuti manasik haji ini dengan sungguh-sungguh, termasuk manasik lanjutan di tingkat kecamatan. Saya juga berharap para jemaah senantiasa menjaga kesehatan, baik sebelum keberangkatan maupun selama menjalankan ibadah di Arab Saudi,” ujar Ela Siti Nuryamah, Selasa, 10 Februari 2026.

Ela juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar. Hal itu untuk menunjang operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan dana tersebut untuk memastikan seluruh rangkaian pemberangkatan berjalan lancar.

“Anggaran itu kami gunakan untuk mendukung operasional. Mulai dari transportasi hingga konsumsi seluruh jemaah haji. Hal itu agar proses keberangkatan berlangsung aman, sukses, dan lancar sampai ke Tanah Suci,” kata Ela.

Tahap Awal

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lampung Timur, H. Liwon, menjelaskan bahwa manasik haji tingkat kabupaten berlangsung selama satu hari. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai tahapan awal yang sangat penting bagi calon jemaah haji.

“Kami melaksanakan manasik haji tingkat kabupaten selama satu hari. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang krusial karena calon jemaah akan memperoleh pemahaman mendalam tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dengan bekal itu, harapannya jemaah mampu menjalankan ibadah secara tertib, lancar, dan khusyuk di Tanah Suci,” ujar H. Liwon.

Ia menambahkan bahwa pemberangkatan jemaah haji secara nasional berlangsung pada akhir April 2026. Namun, jadwal keberangkatan khusus untuk jemaah asal Lampung Timur masih menunggu kepastian lebih lanjut.

“Untuk Lampung Timur, kami masih menunggu informasi resmi terkait jadwal keberangkatan. Setelah manasik tingkat kabupaten ini, kami akan melanjutkan manasik haji di tingkat kecamatan yang jadwalnya berlangsung pada 10 hingga 16 Februari,” pungkasnya.