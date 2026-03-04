Bandar Lampung (Lampost.co) — Film animasi Indonesia Jumbo kini bukan hanya sukses di tanah air. Setelah meraih lebih dari 10 juta penonton di Indonesia, karya itu juga menarik perhatian penonton di Korea Selatan saat mulai pemutaran di bioskop setempat pada 18 Februari 2026.

Keberhasilan itu menunjukkan karya animasi tanah air dapat bersaing di pasar global. Antusias warga Korea Selatan terhadap film itu membuat pencapaian Jumbo semakin berkesan.

Ramai Ditonton Warga Lokal Korea

Seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan berbagi pengalaman uniknya menonton Jumbo di CGV Daegu. Dia awalnya mengira sebagian besar penonton adalah sesama WNI.

Namun, saat masuk ke studio ternyata mayoritas penonton adalah warga lokal, termasuk anak-anak yang datang bersama orang tua mereka.

“Saya kaget sekaligus bangga karena ternyata saya satu-satunya orang Indonesia di sana,” ujar salah satu penonton asal Indonesia tersebut.

“Antusias warga Korea benar-benar luar biasa, mereka datang ramai-ramai bersama keluarga.” komentarnya menggambarkan betapa film itu diterima dengan hangat oleh penonton setempat.

Tanggapan Positif dari Penonton

Rating film Jumbo di situs resmi bioskop CGV Korea mencapai angka tinggi. Banyak penonton meninggalkan ulasan positif. Mereka menyebut film itu penuh momen menyentuh sekaligus lucu, cocok untuk ditonton bersama keluarga.

“Film itu saya pilih untuk ditonton bareng anak-anak saya. Awalnya ragu karena filmnya didubbing, tapi ceritanya menyentuh dan bikin tertawa sekaligus terharu,” tulis seorang penonton.

Komentar lain juga menyebutkan kisah Jumbo memberi imajinasi dan kegembiraan tersendiri bagi anak-anak mereka.

Membantu Meluruskan Persepsi Budaya

Kisah penonton Indonesia itu juga menjadi momen refleksi tentang hubungan antarbudaya. Dia menanggapi tuduhan warga Korea Selatan bersikap rasis.

Menurutnya, respons positif terhadap film Indonesia itu menunjukkan masyarakat Korea justru meluangkan waktu menikmati karya dari luar negeri.

“Satu cerita lagi, waktu film akan mulai, seorang anak kecil menyapa saya di sebelah. Ibunya pun tersenyum. Mungkin mereka sudah diajarkan etika sejak dini,” ucapnya saat berbagi pengalaman.

Kebanggaan Warganet Indonesia

Tayangan Jumbo di Korea Selatan juga ramai dibicarakan di media sosial. Warganet di Indonesia ikut menyampaikan dukungan dan rasa bangganya. Banyak yang berharap kesuksesan itu bisa menjadi batu loncatan bagi perfilman Indonesia di luar negeri.

Film Jumbo kini tidak hanya dapat dinikmati di bioskop Korea Selatan, tetapi juga tersedia di aplikasi streaming internasional. Sehingga, penonton di berbagai negara bisa ikut menikmati kisah inspiratifnya.