Jakarta (Lampost.co) – Penantian panjang para ARMY akhirnya segera berakhir dalam waktu dekat. BTS akan merilis album terbaru bertajuk ARIRANG pada 20 Maret 2026 mendatang. Namun, produser musik ternama Diplo memberikan pesan unik menjelang momen besar tersebut.

Poin Penting

Tanggal Rilis: Album ARIRANG akan meluncur pada 20 Maret 2026.

Keterlibatan Diplo: Memproduseri 5 lagu termasuk lagu penutup Into the Sun.

Kolaborator Dunia: Melibatkan Kevin Parker, Ryan Tedder, dan Mike WiLL Made-It.

Makna Album: Melambangkan reuni BTS setelah vakum selama empat tahun.

Andil Member: Seluruh personel BTS terlibat aktif dalam aransemen dan penulisan lirik.

Melalui akun Instagram pribadinya, Diplo secara santai meminta penggemar untuk tidak bersikap terlalu “galak”. Ia berharap para penggemar memberikan reaksi positif terhadap karya terbarunya bersama grup fenomenal tersebut. Hal ini terjadi karena Diplo terlibat aktif memproduseri lima lagu dalam album comeback ini.

“ARMY, mohon bersikap baik… Aku membuat 5 lagu ini,” tulis Diplo pada Rabu, 4 Maret 2026.

Kolaborasi Global dalam Album ARIRANG

Diplo menggarap lima lagu potensial berjudul Body to Body, FYA, One More Night, dan Like Animals. Selain itu, ia juga memproduseri lagu penutup yang emosional berjudul Into the Sun.

Selain Diplo, proyek ambisius ini melibatkan musisi kelas dunia lainnya. Nama besar seperti Kevin Parker (Tame Impala) dan Ryan Tedder (OneRepublic) turut memperkuat komposisi album. Bahkan, Mike WiLL Made-It juga ikut menyumbangkan kreativitasnya untuk BTS.

Meskipun bertabur bintang internasional, para personel BTS tetap memegang kendali penuh. Jin, Suga, j-hope, Jimin, dan V turun tangan langsung sebagai produser. Mereka memastikan setiap lagu memiliki sentuhan personal yang jujur bagi para pendengar.

Makna Mendalam Reuni BTS

Album ini menjadi penanda kembalinya BTS secara utuh setelah masa wajib militer. Judul ARIRANG menyiratkan tema reuni, kepulangan, dan pengalaman kolektif rakyat Korea. Oleh karena itu, album ini menjadi representasi sempurna bagi grup yang akhirnya bersatu kembali.

“Saya merasa sangat beruntung bisa bekerja sama dengan grup seperti itu. Mereka mempercayai saya untuk membuat musik yang luar biasa,” ujar Diplo kepada TMZ.