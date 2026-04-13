JAKARTA (Lampost.co) – Aktor Rizky Billar akhirnya memberikan jawaban menohok terhadap komentar negatif netizen di media sosial. Ia menanggapi tuduhan publik yang menyebut dirinya hanya menumpang hidup kepada sang istri, Lesti Kejora. Melalui akun Threads miliknya, pria berusia 30 tahun ini membeberkan bukti penghasilan fantastis dari karier aktingnya.

Poin Penting

Rizky Billar membantah tuduhan netizen yang menyebutnya tidak memberikan nafkah.

Billar memamerkan bukti honor sinetron satu judul mencapai Rp14,6 miliar.

Rata-rata pendapatan per episode Rizky Billar mencapai angka Rp60 juta.

Leslar Corp memiliki valuasi besar hingga mencapai angka Rp400 miliar.

Lesti Kejora menegaskan bahwa suaminya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Menepis Fitnah Paling Absurd

Awalnya, seorang pengguna menanyakan tentang fitnah paling tidak masuk akal yang pernah menerpa Billar. Tanpa ragu, Billar mengaku sangat terganggu dengan sebutan ‘mokondo’ atau pria tanpa modal nafkah. Ia kemudian menegaskan bahwa hasil kerja kerasnya di dunia hiburan sudah lebih dari cukup untuk keluarganya.

“Dibilang MOKONDO. Padahal begaji segini dari 1 sinetron, bikin Lesti makan kaya tanpa perlu manggung dari 1 kota ke kota lainnya, bangun Leslar Corp dan inject Valuasi hampir 400m sampe akhirnya exit 5% ke Prestige Corp,” tulis Rizky Billar.

Bukti Nyata Penghasilan Puluhan Miliar

Selanjutnya, Billar melampirkan rincian total pendapatannya selama membintangi satu judul sinetron saja. Berdasarkan data tersebut, ia meraup total Rp14,697 miliar dari total 243 episode yang ia perankan. Maka, secara rata-rata, Billar menerima bayaran sebesar Rp60 juta untuk setiap satu episode penayangan.

Selain itu, kesuksesan finansial mereka juga berasal dari pengembangan bisnis Leslar Corp yang memiliki valuasi tinggi. Kerja sama strategis dengan perusahaan besar turut memperkuat pondasi ekonomi keluarga kecil mereka tersebut.

Pembelaan dari Lesti Kejora

Di sisi lain, Lesti Kejora sering kali menunjukkan dukungan serta pembelaan bagi sang suami tercinta. Lesti bahkan sempat menyindir netizen melalui sebuah tayangan video mengenai peran mereka dalam rumah tangga. Ia menegaskan bahwa suaminya adalah pencari nafkah utama yang sangat bertanggung jawab.

“Papahnya lagi mencari nafkah, bundanya menghambur-hamburkan. Yang punya kartunya lagi syuting, mari kita habiskan uangnya,” sindir Lesti.

Kini, pasangan yang menikah sejak 2021 ini fokus membesarkan ketiga buah hati mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka membuktikan bahwa keharmonisan dan stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga meski sering diterpa isu miring.