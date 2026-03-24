Jakarta (Lampost.co) – Dunia maya mendadak heboh karena beredarnya video kontroversial yang menyeret nama Jeni Rahmadial Fitri. Finalis Puteri Indonesia 2024 tersebut menjadi sorotan setelah sebuah rekaman konfrontasi fisik mendadak viral.

Poin Penting

Insiden Viral: Jeni Rahmadial diduga dilabrak oleh seorang istri sah di sebuah arena biliar.

Dugaan Perselingkuhan: Isu ini mencuat setelah video konfrontasi di ruang publik tersebar luas di media sosial.

Profil Jeni: Sosok Jeni merupakan mantan Runner Up Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan finalis Puteri Indonesia 2024.

Belum Ada Klarifikasi: Jeni Rahmadial belum memberikan tanggapan terkait tudingan yang menimpa dirinya.

Awalnya, video tersebut memperlihatkan momen menegangkan di sebuah arena biliar yang cukup ramai. Seorang wanita yang diduga istri sah meluapkan emosi besarnya kepada Jeni secara langsung. Akibatnya, pengunjung lain di lokasi tersebut tampak terkejut melihat keributan yang terjadi secara tiba-tiba.

Baca juga : Kondisi Nikita Mirzani Drop di Rutan: Rieke Diah Pitaloka Beri Dukungan Moral

Selain itu, seorang pria yang diduga suami wanita tersebut berusaha keras meredakan ketegangan situasi. Namun, suasana justru semakin memanas karena kemarahan sang istri yang tampak sudah tidak terbendung lagi. Kejadian ini kemudian memicu berbagai spekulasi miring mengenai hubungan gelap di antara mereka.

Selanjutnya, warganet merasa sangat terkejut karena Jeni dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan sang istri sah. Bahkan, wanita tersebut konon pernah memberikan dukungan penuh saat Jeni berjuang di ajang kecantikan Jakarta. Fakta ini tentu menambah kekecewaan publik terhadap isu perselingkuhan yang kini tengah mencuat.

Meskipun demikian, Jeni Rahmadial Fitri sebenarnya memiliki rekam jejak prestasi yang cukup gemilang sebelumnya. Perempuan asal Bukittinggi ini merupakan lulusan Sastra Inggris yang juga berkarier sebagai seorang pengusaha muda. Ia tercatat pernah meraih gelar Runner Up Putri Pariwisata Indonesia 2019 sebelum mengikuti ajang Puteri Indonesia.

Hingga saat ini, pihak Jeni Rahmadial belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan miring tersebut. Publik masih terus menunggu pernyataan sah untuk meluruskan berita yang kini telah tersebar luas di media sosial.