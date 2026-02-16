Jakarta (Lampost.co) – Jagat maya mendadak heboh karena kedatangan Lisa BLACKPINK ke Jakarta secara diam-diam. Sang idola tampil sangat privat layaknya seorang “ninja” tanpa pengawalan mencolok. Akun X @Crybabyy_1213 membagikan momen pertemuan tidak sengaja ini pada Jumat, 13 Februari 2026.

Poin Penting

Lisa BLACKPINK mengunjungi mal di Jakarta secara diam-diam pada 13 Februari 2026.

Warganet menyaksikan Lisa belanja di toko NIKE dengan pengamanan khusus.

Pihak toko menutup akses pelanggan lain demi kenyamanan privasi sang artis.

Kehadiran Lisa diduga kuat untuk keperluan syuting film Extraction: Tygo.

Pemilik akun tersebut melihat Lisa sedang berjalan santai setelah keluar dari sebuah toko olahraga. Selanjutnya, ia mengungkapkan rasa tidak percaya melalui sebuah unggahan yang langsung viral.

“Lagi antri adidas cheongsam tiba tiba ketemu lisa di mall abis belanja di store NIKE. Oh gini rasanya jadi mba OP,” tulis akun tersebut.

Prosedur Belanja yang Sangat Privat

Lisa menjaga privasi dengan sangat ketat selama berada di pusat perbelanjaan tersebut. Pihak toko bahkan menutup akses untuk umum saat sang bintang sedang memilih barang. Oleh karena itu, banyak pengunjung tidak menyadari kehadiran Lisa di lokasi tersebut.

Akun @Crybabyy_1213 memberikan penjelasan tambahan mengenai situasi di lapangan saat itu.

“Storenya di tutup ka pas dia (Lisa) lagi belanja ga boleh ada costumers lain yang masuk,” tulis akun tersebut.

Selain akun tersebut, pengguna X lain juga merayakan keberuntungan mereka bertemu sang idola. Akun @Coupsyaaa0808 turut membagikan rasa bahagianya melalui sebuah cuitan singkat.

“Jum’at berkah, ketemu Lisa Blackpink,” tulis akun @Coupsyaaa0808.

Agenda Syuting Film Extraction: Tygo

Publik menduga kuat kedatangan Lisa berkaitan dengan proyek film terbarunya, Extraction: Tygo. Film aksi tersebut memang mengambil beberapa lokasi syuting strategis di Indonesia. Ibu kota Jakarta menjadi salah satu titik penting untuk proses pengambilan gambar tersebut.

Sebelumnya, Lisa juga sempat terlihat di sebuah bar di Jakarta saat tur dunia DEADLINE. Namun, kali ini kunjungannya terasa lebih personal dan sangat tertutup dari jangkauan media.