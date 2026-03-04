Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar terbaru datang dari proyek The Matrix 5 yang sempat sunyi hampir dua tahun. Sutradara sekaligus penulis, Drew Goddard, akhirnya memberi kepastian soal kelanjutan film ini.

Dalam wawancara terbarunya, Goddard menegaskan proyek tersebut tetap berjalan. Ia mengaku sedang fokus penuh menyusun naskah cerita. “Saya lagi fokus di camp untuk nulis, belum tahu kapan beres, tapi setelah selesai saya pasti ngabarin,” ujarnya.

Pernyataan itu menjawab spekulasi panjang soal nasib sekuel terbaru waralaba legendaris tersebut.

Babak Baru Tanpa Wachowski di Kursi Sutradara

The Matrix 5 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, film itu tidak digarap langsung Lana Wachowski atau Lilly Wachowski sebagai sutradara.

Meski begitu, Lana Wachowski tetap terlibat sebagai produser eksekutif. Keterlibatan itu memberi sinyal fondasi cerita tetap terjaga.

Warner Bros menyatakan dukungannya terhadap visi Goddard. Studio yakin perspektif baru itu tetap menghormati dunia fiksi yang sudah dibangun sejak film pertama.

Akankah Neo dan Trinity Kembali?

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi soal kembalinya Keanu Reeves sebagai Neo atau Carrie-Anne Moss sebagai Trinity.

Akhir cerita The Matrix Resurrections membuka banyak kemungkinan eksplorasi lanjutan. Hal itu memicu spekulasi besar di kalangan penggemar.

Sementara itu, Laurence Fishburne sempat menyatakan keterbukaannya untuk kembali memerankan Morpheus. Ia menyebut akan mempertimbangkan tawaran jika naskahnya menarik.

Tantangan Setelah Resurrections

Film sebelumnya mendapat respons beragam dari kritikus dan penonton. Performa box office juga tidak memenuhi ekspektasi studio.

Namun, Warner Bros tetap melihat potensi jangka panjang dari franchise itu. The Matrix masih memiliki basis penggemar global yang kuat.

Goddard membawa rekam jejak solid ke proyek itu. Ia terkenal lewat film The Martian serta keterlibatannya dalam serial Daredevil.

Banyak penggemar berharap sentuhan Goddard mampu menghidupkan kembali nuansa cyberpunk yang menjadi ciri khas The Matrix.

Arah Baru Dunia Cyberpunk

The Matrix bukan sekadar film aksi. Franchise itu membangun dunia futuristik yang sarat filosofi dan pertanyaan eksistensial.

Jika Goddard berhasil memadukan aksi, ide segar, dan kedalaman tema, The Matrix 5 bisa menjadi kebangkitan besar bagi saga ini.

Untuk saat ini, proyek masih berada di tahap penulisan. Namun, satu hal sudah pasti perjalanan ke dalam dunia simulasi belum berakhir.