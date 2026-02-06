Metro (Lampost.co)—– Lapangan Samber, Kota Metro, mendadak ramai pada Jumat (6/2/2026) pagi. Sejak pukul 07.00 WIB, puluhan personel Polres Metro menyisir area lapangan, memunguti sampah plastik. Hingga membersihkan saluran di sekitar ruang publik yang kerap dipadati warga.

Aksi kurvei ini yang menggelar Polres Metro sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan kepedulian lingkungan dan perawatan fasilitas umum. Untuk wilayah Kota Metro, kegiatan terpusat di Lapangan Samber, Kecamatan Metro Pusat, yang memimpin langsung Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan.

Kapolres Metro menegaskan keterlibatan polisi dalam aksi lingkungan merupakan bagian dari kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bukan sekadar penegakan hukum. “Kami ingin memberi contoh langsung bahwa menjaga kebersihan ruang publik adalah tanggung jawab bersama,” kata AKBP Hangga Utama Darmawan.

Ia menjelaskan, Lapangan Samber terpilih karena menjadi titik kumpul warga setiap hari, mulai dari olahraga hingga aktivitas keluarga. “Kalau ruang publik kotor, aktivitas warga terganggu. Karena itu polisi turun langsung agar lingkungan tetap nyaman dan sehat,” ujarnya.

Kapolres berharap kegiatan serupa bisa memicu perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. “Aksi ini kami dorong jadi kebiasaan bersama, bukan kegiatan sesaat. Harapannya, kesadaran warga tumbuh,” tegas Hangga.

Korvey Serentak hingga Kawasan Wisata

Di tingkat Polda Lampung, kegiatan kurvei juga berlangsung serentak di sejumlah titik wisata sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden. Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menyebut kegiatan kebersihan menyasar kawasan strategis yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

“Kami mendapat arahan Presiden untuk melakukan korvey, terutama di wilayah wisata karena sektor ini menjadi salah satu sumber devisa,” kata Helfi.

Kapolda menjelaskan, Polda Lampung memusatkan kegiatan di tiga lokasi utama yang kerap dikunjungi masyarakat. “Kami bergerak di tiga titik, yakni Duta Wisata, Pantai Mutun, dan Sukaraja. Kegiatan ini kami mulai hari ini dan akan rutin dilakukan setiap Jumat,” ujarnya.

Ia menegaskan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran hingga tingkat Polres dengan dukungan pemerintah daerah. “Seluruh Polres kami libatkan, alat yang ada dibantu pemerintah daerah, dan kami mengajak semua pihak terlibat,” tegas Helfi.

Kegiatan kurvei di Lapangan Samber Metro turut hadir Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, jajaran Polres Metro, perwakilan Kodim 0411/KM, Kasat Pol PP Kota Metro, Ketua Pengadilan Agama, unsur DPRD, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Metro.

Di akhir kegiatan, Polres Metro memastikan program kepedulian lingkungan akan terus menggalakkan sebagai bagian dari pelayanan publik. Aksi bersih-bersih ini juga di ikuti Forkopimda Metro, elemen masyarakat, serta para pelajar yang ikut terlibat langsung membersihkan area Lapangan Samber.