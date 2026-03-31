Bandar Lampung (Lampost.co) — Wakil Gubernur (Wagub), Jihan Nurlela, mengajak masyarakat memaknai HUT ke-62 sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu.

Ia menegaskan perjalanan Lampung penuh pengorbanan, dedikasi, dan kerja keras sejak awal berdiri.

Menurutnya, Lampung pernah menghadapi keterbatasan besar, terutama pada sektor infrastruktur dan akses pembangunan.

Kini, Lampung menunjukkan perubahan signifikan menuju daerah berkembang dan semakin maju.

Jihan menyebut sektor pendidikan mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengakui keterbatasan akses pendidikan tinggi masih terjadi, sehingga sebagian pelajar memilih merantau.

Namun, ia menegaskan Lampung kini tumbuh sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan Sumatera.

Banyak pelajar dari berbagai daerah datang untuk menempuh pendidikan dan membangun masa depan di Lampung.

Selain itu, Jihan menyoroti kemajuan infrastruktur yang mempercepat konektivitas wilayah.

Ia menyebut kehadiran pelabuhan, bandara, dan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Akses jalan yang dulu sulit kini terhubung dengan baik antarwilayah.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan terus meningkat seiring pertumbuhan daerah.

Pusat ekonomi baru juga tumbuh dan membuka peluang usaha serta lapangan pekerjaan.

Jihan menegaskan seluruh capaian itu lahir dari fondasi kuat yang dibangun para pendahulu.

Mereka membuka akses, memperkuat ekonomi, dan menentukan arah pembangunan daerah.

Ia mengajak masyarakat menghormati dan menghargai seluruh kontribusi tersebut.

“Kerja keras mereka membawa Lampung mencapai kemajuan seperti saat ini,” ujarnya.

Jihan juga memaparkan capaian ekonomi terbaru sebagai bukti kemajuan daerah.

Ia menyebut perekonomian Lampung tahun 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen.

Angka itu melampaui rata-rata nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera.

Ia menegaskan capaian tersebut lahir dari sinergi pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, dan masyarakat.

Momentum HUT ke-62 Lampung, menurutnya, harus memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemajuan berkelanjutan.