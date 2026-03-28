Bandar Lampung (Lampost.co) — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Lampung menggelar silaturahmi dan halal bihalal di Kantor DPW setempat, Sabtu, 28 Maret 2026.

Dalam momentum tersebut, Ketua DPW NasDem Lampung, Herman HN, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader untuk memaksimalkan roda organisasi partai.

Kemudian Herman HN menegaskan, kerja-kerja partai tidak boleh kendor. Terutama bagi para kader yang saat ini menduduki kursi legislatif maupun yang menjabat sebagai kepala daerah. Ia meminta mereka untuk menjadi representasi partai yang benar-benar terasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Roda organisasi harus berjalan maksimal. Saya minta seluruh kader, khususnya yang duduk sebagai legislatif dan kepala daerah. Untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi masyarakat, terutama rakyat kecil,” ujar Herman HN.

Selanjutnya, Mantan Walikota Bandar Lampung dua periode itu menekankan pentingnya sikap sigap dalam merespons keluhan warga. Menurutnya, kader NasDem harus berada pada garda terdepan saat rakyat membutuhkan bantuan dan selalu menjaga kedekatan emosional dengan konstituen.

“Apa yang terbutuhkan rakyat, kita harus hadir. Bantu semaksimal mungkin apa yang bisa terlaksanakan. Jangan jauh dari rakyat, justru harus semakin dekat dan menyatu,” tegasnya.

Selain menekankan aspek sosial, Herman HN juga mulai memanaskan mesin partai menyambut kontestasi politik mendatang. Ia mendorong para kader untuk terus turun ke bawah dan melakukan kerja-kerja politik. Terutama yang persuasif guna menarik simpati publik bergabung dengan partai besutan Surya Paloh tersebut.

“Turun ke bawah, ajak masyarakat bergabung. Kita mulai perkuat barisan dari sekarang untuk menghadapi Pemilu 2029. Target kita adalah merekrut sebanyak mungkin kader baru yang militan dan berkomitmen membangun daerah,” katanya.