Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membudayakan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih. Ini sebagai fondasi penting dalam mendukung kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal.

Hal tersebut tersampaikan saat senam bersama, aksi bersih bersih, tanam pohon, dan tebar benih ikan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat, 13 Februari 2026.

“Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membudayakan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih. Ini sebagai fondasi penting dalam mendukung kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal.” Kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Meiry Harika.

“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung,” katanya.

Rangkaian kegiatan terawali dengan senam bersama yang diikuti ratusan peserta dari seluruh OPD. Kemudian penanaman pohon secara simbolis menggunakan bibit hasil kerja sama dengan pihak perkebunan.

Selanjutnya, berlangsung lomba memancing selama dua hari antar-OPD dengan penyediaan lebih dari 50 kilogram ikan lele. Serta doorprize khusus bagi peserta yang berhasil mendapatkan ikan bertanda pita. Selain itu, berlangsung penebaran sebanyak 50.000 ekor benih ikan emas dan nila bekerja sama dengan Dinas Perikanan.