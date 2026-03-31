Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan upacara ziarah makam dan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai bagian utama dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2026 ini menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bertindak sebagai pimpinan upacara dalam prosesi tersebut. Kehadirannya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Upacara mengawali prosesi penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan serta memperjuangkan pembentukan Provinsi Lampung. Suasana khidmat menyelimuti area pemakaman saat seluruh peserta melakukan mengheningkan cipta sebagai bentuk renungan atas pengorbanan para pejuang bangsa.

Simbol Penghargaan

Puncak prosesi ditandai dengan peletakan karangan bunga oleh Sekdaprov Marindo di tugu makam pahlawan. Hal ini merupakan simbol ungkapan terima kasih yang mendalam dari pemerintah dan masyarakat Lampung atas kemerdekaan yang dirasakan saat ini.

Rangkaian upacara meliputi prosesi tabur bunga oleh seluruh peserta upacara di atas pusara para pahlawan. Kemudian, refleksi historis mengenang jasa pahlawan lokal dan nasional yang berkontribusi pada kemajuan daerah. Selanjutnya, penguatan nasionalisme. Menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di kalangan aparatur pemerintahan dan masyarakat luas.

Melalui kegiatan ziarah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semangat pantang menyerah para pahlawan dapat terinternalisasi dalam diri setiap ASN dan warga Lampung.