Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung kian serius mematangkan persiapan sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032. Tahapan krusial kini berada di depan mata. Tim verifikasi dari KONI Pusat terjadwal turun langsung ke Bumi Ruwa Jurai pada 14 – 17 Apri l2026 mendatang.

​Langkah ini menjadi penentu bagi duet Provinsi Lampung dan Banten dalam proses pendaftaran tuan rumah bersama. Tim verifikasi akan melakukan audit mendalam terhadap lokasi dan infrastruktur venue yang telah terusulkan sebelumnya. Hal ini bertujuan memastikan kelayakan fasilitas olahraga di tingkat nasional.

​Provinsi Lampung mengajukan total 21 cabang olahraga (cabor) untuk dipertandingkan wilayah ini. Meskipun secara organisasi berjumlah 21, sejatinya terdapat 20 pengprov karena Bola Voli Indoor dan Pasir berada di bawah satu naungan. Selain itu, Lampung juga menyertakan empat cabor privilege.

​Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria, menegaskan pentingnya persiapan internal sebelum tim pusat datang. Ia menginstruksikan seluruh tim satgas dan pengurus cabor untuk melakukan peninjauan awal. Langkah proaktif ini sangat penting untuk menyusun data kelengkapan dan memetakan kondisi fisik terkini setiap gedung.

​”Seluruh tim harus mengetahui situasi awal secara mendalam. Susun data kelengkapan fasilitas secara detail sebelum tim pusat tiba di lokasi,” ujar Riagus, Rabu, 8 April 2026.

​Beberapa cabor bahkan sudah memulai survei mandiri untuk memastikan kesiapan teknis. Cabor Tinju, misalnya, diproyeksikan menempati GSG Herman HN pada kawasan Pramuka. Sementara itu, GOR Siger Bandar Lampung akan menjadi pusat perhatian karena memfasilitasi dua agenda besar, yakni Senam dan Bola Voli Indoor.

​Tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi, lokasi pertandingan juga tersebar ke berbagai kabupaten. Wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, hingga Pesisir Barat turut andil menyediakan arena kelas dunia. Cabor Selancar Ombak, yang menjadi andalan, tetap konsisten memilih Pantai Tanjung Setia sebagai lokasi utama.

Daftar Lengkap Rencana Lokasi Pertandingan

​Anggar:

Gedung Mahligai Agung UBL, Bandar Lampung.

​Angkat Besi:

GSG Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

​Atletik:

Stadion Pahoman, Bandar Lampung.

​Baseball/Softball:

Lapangan Perak Way Halim & Itera.

​Bola Voli Indoor:

GOR Siger, Bandar Lampung.

​Bola Voli Pasir:

Kalianda Resort, Lampung Selatan.

​Senam:

GOR Siger, Bandar Lampung.

​Bulutangkis:

Ryuga Badminton Hall, Pesawaran.

​Cricket:

Taman Kehati Kotabaru, Lampung Selatan.

​Tenis Meja:

Hall SIM, Bandar Lampung.

​E-Sport:

Hotel Novotel, Bandar Lampung.

​Pencak Silat:

GSG Universitas Lampung.

​Wushu & Kick Boxing:

Graha Mandala Alam UBL.

​Tinju:

GSG Herman HN Pramuka.

​Ski Air:

Kyoko Beach, Pesawaran.

​Catur:

Marriott Hotel, Pesawaran.

​Bola Tangan:

GOR Way Handak & Kalianda Resort.

​Panahan:

Lapangan Radin Intan, Bandar Lampung.

​Dayung:

Lumbok Seminung & Bendungan Way Sekampung.

​Selancar Ombak:

Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat.

​Cabor Privilege Lampung

​Paralayang:

Batu Alif, Lampung Selatan.

​Paramotor:

Taman Kehati, Lampung Selatan.

​Aero Modeling & Terjun Payung:

Lanud M. Bun Yamin, Tulang Bawang.

​Angkat Berat:

GOR Sumpah Pemuda.

​Hapkido:

GOR UIN Raden Intan.