Bandar Lampung (Lampost.co) – Kabar duka menyelimuti Partai Demokrat Provinsi Lampung. Hj. Sari Dewi meninggal dunia, Rabu, 18 Februari 2026 sekitar pukul 02.45 WIB dini hari.

Hj. Sari Dewi merupakan istri dari Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief. Almarhumah juga merupakan ibunda dari M. Rafieq Adi Pradana, Wakil Wali Kota Metro periode 2025-2030.

Rumah duka berada di Jalan Palapa V C Nomor 37 LK I, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

Kabar wafatnya Hj. Sari Dewi, menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta masyarakat Lampung. Kabar duka tersebut tersebar di berbagai kanal grup dan status whatsapp.

Sejumlah ucapan belasungkawa turut mengalir dari berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat maupun kader Partai Demokrat. Keluarga memohon doa, agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.