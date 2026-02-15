Bandar Lampung (Lampost.co) – Pengelola Jalan Tol PT Hutama Karya terus memantau perkembangan trafik kendaraan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hal ini seiring dengan berlangsungnya periode Long Weekend Perayaan Imlek.

“Mulai periode 13 Februari 2026, pergerakan kendaraan terpantau meningkat pada sejumlah ruas utama. Khususnya pada koridor penghubung antar kota dan akses menuju kawasan perkotaan.” kata EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Mardiansyah dalam siarannya.

Kemudian secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 120.944 kendaraan, atau meningkat 21,34% dibandingkan trafik normal. Pemantauan terlaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmennya. Terlebih untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode Long Weekend. Maka pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Kemudian pengguna jalan juga harapannya memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima. Serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik JTTS. Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ini sebagai wujud melayani sepenuh hati,” katanya.

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 13 Februari 2026)