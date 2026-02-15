Bandar Lampung (Lampost.co) – Pengelola Jalan Tol PT Hutama Karya terus memantau perkembangan trafik kendaraan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hal ini seiring dengan berlangsungnya periode Long Weekend Perayaan Imlek.
“Mulai periode 13 Februari 2026, pergerakan kendaraan terpantau meningkat pada sejumlah ruas utama. Khususnya pada koridor penghubung antar kota dan akses menuju kawasan perkotaan.” kata EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Mardiansyah dalam siarannya.
Kemudian secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 120.944 kendaraan, atau meningkat 21,34% dibandingkan trafik normal. Pemantauan terlaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmennya. Terlebih untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode Long Weekend. Maka pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Kemudian pengguna jalan juga harapannya memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima. Serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik JTTS. Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ini sebagai wujud melayani sepenuh hati,” katanya.
Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 13 Februari 2026)
- Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 15.960 kendaraan atau meningkat 16,39% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 12.579 kendaraan atau meningkat 19,90% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) tercatat sebanyak 9.131 kendaraan atau meningkat 42,76% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 1.845 kendaraan atau meningkat 6,65% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 17.615 kendaraan atau meningkat 9,39% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 7.128 kendaraan atau meningkat 13,30% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 2.745 kendaraan atau meningkat 28,57% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 10.370 kendaraan atau meningkat 14,38% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1–4 (Kuala Tanjung – Pematang Siantar) yang terkelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 24.568 kendaraan atau meningkat 25,98% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 11.172 kendaraan atau meningkat 11,99% daripada trafik normal.
- Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 7.831 kendaraan atau meningkat 83,18% daripada trafik normal.