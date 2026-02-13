Bandar Lampung (Lampost.co) — Permintaan ayam potong menjelang bulan Ramadan mulai mengalami kenaikan.

Kenaikan permintaan ini pun mempengaruhi pada harga jual ayam potong di beberapa pasar tradisional.

Pantauan pada Jumat, 13 Februari 2026, harga ayam di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 per ekor.

Pedagang setempat menyebut kenaikan harga terjadi dalam beberapa hari terakhir jelang bulan Ramadan. Kondisi ini pun mulai dirasakan konsumen, namun tidak mempengaruhi aktivitas belanja masyarakat.

Salah seorang pedagang ayam, Siti (43) mengatakan, harga ayam per ekor kini mencapai Rp35.000 hingga Rp65.000 tergantung ukuran ayam.

“Harganya naik, sebelumnya ayam 1 kilogram sekitar Rp30.000 dan yang 2 kilogram Rp55.000,” ujarnya.

Ia menjelaskan kenaikan ini terjadi karena permintaan ayam potong yang tergolong tinggi menjelang bulan Ramadan. Menurutnya ayam potong menjadi pilihan utama jika menjelang Ramadan dibanding dengan daging sapi.

“Kalau mau puasa yang dicari pasti ayam dari pada daging sapi,” katanya.

Ia menambahkan kenaikan biasanya terjadi hingga dua sampai tiga hari setelah hari pertama puasa dan akan kembali normal setelahnya.

Menurut prediksinya kenaikan harga akan kembali terjadi satu minggu sebelum Lebaran.

“Biasanya dua sampai tiga hari abis puasa harga akan balik normal. Nanti biasanya akan naik lagi seminggu sebelum Lebaran,” ungkapnya.

Fauzan Al Djabar/Magang