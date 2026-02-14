Bandar Lampung (Lampost.co) – Masyarakat Provinsi Lampung antusias mengikuti Safari Dakwah bertema “Wakaf One Family One Quran”. Kegiatan itu berlangsung di Masjid Al Bakrie, Bandar Lampung, Jumat, 13 Februari 2026.

Safari dakwah ini menghadirkan tausiyah dari Habib Ahmad Al Habsyi. Tausiyah menyampaikan pesan-pesan keislaman tentang pentingnya memperkuat keimanan, membina akhlak mulia dalam keluarga. Serta membiasakan infak dan sedekah sebagai bentuk amal jariyah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta ratusan jamaah perempuan yang mengikuti rangkaian acara dengan khusyuk dan penuh kekhidmatan.

Kemudian melalui kegiatan ini, harapannya masyarakat Lampung semakin mencintai majelis ilmu, semakin kokoh dalam nilai-nilai keislaman. Serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Safari dakwah ini juga terangkaikan dengan gerakan pengumpulan wakaf Al-Qur’an melalui Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Antusiasme jamaah terlihat dari terkumpulnya lebih dari 1.000 mushaf Al-Qur’an wakaf yang selanjutnya akan tersalurkan kepada pesantren, panti asuhan, dan keluarga yang membutuhkan.

“Nilai-nilai dakwah dan keteladanan yang Insya Allah tersampaikan hari ini akan menjadi bekal bagi kita semua. Khususnya para ibu dalam mendidik generasi penerus bangsa,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza.

Kemudian ia juga mengingatkan bahwa menjelang bulan suci Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri. Dan meningkatkan kualitas ibadah.

“Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Momentum ini sangat penting bagi kita untuk mengkaji diri, memperbaiki kualitas keimanan. Serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.