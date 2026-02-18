Bandar Lampung (lampost.co)–Pangdam XXI/Radin Inten, Kristomei Sianturi, menyambut baik penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai instrumen vital dalam mempererat kolaborasi antara TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi Lampung. Dukungan ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Lampung.

Kristomei menjelaskan bahwa skema hibah daerah ini melampaui sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Dukungan tersebut menjadi motor penggerak bagi kesiapan satuan dalam menjalankan berbagai agenda strategis, mulai dari pembinaan teritorial hingga penguatan sarana dan prasarana penunjang tugas lapangan.

“Sinergi ini memungkinkan kami melaksanakan program pembinaan dan pelayanan masyarakat secara lebih optimal. Kami memastikan pengelolaan anggaran ini berjalan transparan dan memberikan dampak luas,” ujar Kristomei Sianturi, Rabu, 18 Februari 2026.

Pengelolaan Profesional

Pangdam menjamin pihaknya akan mengelola setiap dukungan dana hibah secara profesional dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan setiap rupiah yang tersalurkan bermanfaat bagi warga Lampung.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini juga bertujuan agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Kristomei menekankan bahwa kolaborasi antara TNI-Polri dan Pemerintah Daerah merupakan kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan masa depan.

Beberapa fokus utama kerja sama ini meliputi:

Penguatan Ketahanan Pangan: Mendukung Lampung sebagai lumbung pangan nasional.

Penanggulangan Bencana: Percepatan respons dan mitigasi di titik rawan.

Wawasan Kebangsaan: Pembinaan generasi muda untuk memperkokoh persatuan.

Kristomei berharap kehadiran NPHD semakin memperkokoh koordinasi antarinstansi di Lampung. Lampung mampu bertransformasi menjadi daerah yang aman, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi di kancah nasional.