Bandar Lampung (Lampost.co) – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, M. Firsada mewakili Gubernur Lampung hadir melayat ke rumah duka almarhum Kopda Marinir (Anm) Muhammad Mahfudi, Sabtu, 28 Februari 2026.

Almarhum merupakan anggota Korps Marinir TNI AL yang menjadi korban bencana longsor di wilayah Jawa Barat, Sabtu (28/02/2026).

“Belasungkawa dan penghormatan Pemerintah Provinsi Lampung kepada almarhum yang gugur dalam tugas,” kata Firsada.

Kemudian dalam kesempatan tersebut, rombongan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang almarhum tinggalkan. Sekaligus memberikan dukungan moril agar tetap diberikan ketabahan dan kekuatan.

Jenazah almarhum sebelumnya disambut melalui upacara militer di Bandar Udara Radin Inten II. Prosesi penyambutan dilaksanakan secara militer dan terhadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung bersama unsur TNI dan Polri. Ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.

Pelaksanaan prosesi penyambutan jenazah di pimpin oleh Paslog Brigif 4 Mar/BS yang bertindak sebagai inspektur upacara penyambutan jenazah.

Selanjutnya jenazah almarhum Kopda Marinir (Anm) Muhammad Mahfudi, dibawa ke rumah duka di Perumahan Griya Ellok, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung untuk disemayamkan. Selanjutnya dimakamkan secara militer di TPU Beringin Raya.

Kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung bersama unsur Forkopimda dalam prosesi penghormatan terakhir tersebut merupakan wujud kepedulian dan penghargaan atas pengabdian prajurit TNI kepada bangsa dan negara.