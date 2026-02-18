Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektoral melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama sejumlah instansi vertikal dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Prosesi penandatanganan berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu, 18 Februari 2026.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa dukungan finansial ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyokong tugas dan fungsi instansi mitra. Ia menekankan bahwa hibah tersebut bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempererat sinergi antar-lembaga.

“Melalui penandatanganan ini, kami ingin memastikan seluruh instansi penerima hibah mampu bekerja lebih maksimal. Sinergi ini krusial agar program pembangunan berjalan optimal sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Gubernur.

Perkuat Peran TNI dan Polri

Secara khusus, Gubernur menyoroti pentingnya dukungan bagi kapasitas instansi vertikal, termasuk TNI dan Polri. Dukungan ini bertujuan untuk menjamin pelayanan publik yang prima serta menjaga kondusivitas wilayah di Bumi Ruwa Jurai.

Menurut Mirza, peran TNI dan Polri sebagai mitra strategis sangat menentukan keberlanjutan pembangunan. Stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi prasyarat mutlak agar program-program pemerintah dapat menyentuh masyarakat secara langsung tanpa hambatan.

Gubernur berharap dana hibah yang tersalurkan tidak hanya berakhir sebagai agenda rutin tahunan. Ia menuntut pemanfaatan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan dampak nyata bagi daya saing daerah.

“Kami ingin dana hibah ini benar-benar menjadi alat pendorong terwujudnya Lampung yang maju dan sejahtera. Kami mengajak semua pihak memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Dengan penandatanganan ini, Pemprov Lampung optimis koordinasi lintas sektor akan semakin solid dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan sepanjang tahun 2026.