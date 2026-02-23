Roma (Lampost.co)–AS Roma tampil perkasa saat menjamu US Cremonese dalam lanjutan Serie A musim 2025/2026 di Stadion Olimpico, Senin (23/2/2026) dini hari WIB. Tim asuhan Gian Piero Gasperini sukses mengamankan kemenangan telak 3-0, sekaligus memperkokoh posisi mereka di persaingan empat besar klasemen sementara.

Tiga gol kemenangan Giallorossi masing-masing lewat Bryan Cristante pada menit ke-59, Evan Ndicka (77), dan Niccolo Pisilli (86). Hasil ini membawa Roma mengoleksi 50 poin dari 26 pertandingan, menyamai poin Napoli di peringkat ketiga namun unggul selisih gol.

Jalannya Laga

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Roma langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal berbunyi. Giallorossi nyaris membuka keunggulan pada menit ke-35 melalui skema bola mati. Umpan silang Lorenzo Pellegrini berhasil Gianluca Mancini sambut dengan sundulan tajam, namun bola hanya membentur mistar gawang Emil Audero.

Cremonese yang datang dengan misi menjauh dari zona degradasi tampil cukup disiplin di lini belakang. Meski terus mendapat tekanan melalui aksi Manu Kone dan Donyell Malen, tim tamu berhasil menjaga skor kacamata 0-0 tetap bertahan hingga jeda turun minum.

Kebuntuan Pecah

Memasuki babak kedua, Roma meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-59. Melalui situasi sepak pojok, Lorenzo Pellegrini mengirimkan umpan akurat yang bersambut sundulan Bryan Cristante.

Bola meluncur deras ke tiang dekat tanpa bisa Audero halau. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Unggul satu gol tidak membuat Roma puas. Menit ke-77, stadion kembali bergemuruh. Berawal dari situasi bola mati lainnya, Bryan Cristante memberikan sentuhan tumit cerdik di dalam kotak penalti yang langsung Evan Ndicka sambar dari jarak dekat. Gol tersebut membawa Roma memimpin 2-0.

Pesta gol Roma kian lengkap pada menit ke-86 melalui Niccolo Pisilli. Pemain pengganti tersebut bereaksi cepat menyambar bola muntah hasil tepisan Audero yang tidak sempurna. Sepakan terarah Pisilli ke sudut bawah gawang memastikan kemenangan Roma menjadi 3-0.

Klasemen dan Dampak Pertandingan

Kemenangan ini sangat krusial bagi Roma dalam menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan tambahan tiga poin, mereka kini merangsek ke posisi ketiga klasemen sementara Serie A, menempel ketat AC Milan di posisi kedua yang pada pekan yang sama secara mengejutkan kalah dari Parma.

Sebaliknya bagi Cremonese, kekalahan ini membuat mereka masih tertahan di posisi ke-16 dengan raihan 24 poin, hanya terpaut tipis dari zona merah. Performa buruk lini serang menjadi evaluasi besar bagi tim tamu yang gagal mencetak gol dalam beberapa laga terakhir di liga.

Susunan Pemain:

AS Roma: Mile Svilar (GK); Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Daniele Ghilardi; Zeki Celik, Bryan Cristante, Manu Kone, Lorenzo Pellegrini; Bryan Zaragoza, Donyell Malen, Niccolo Pisilli.

Pelatih: Gian Piero Gasperini

US Cremonese: Emil Audero (GK); Sebastiano Luperto, Giuseppe Pezzella, Filippo Terracciano; Martin Payero, Warren Bondo, Youssef Maleh, Morten Thorsby; Federico Bonazzoli, Antonio Sanabria, Jamie Vardy.

Pelatih: Giovanni Stroppa