Sevilla (Lampost.co)—Atletico Madrid memastikan langkah ke babak semifinal Copa del Rey 2025/2026 dengan performa yang sangat dominan. Bertandang ke Estadio de La Cartuja pada Jumat dini hari, 6 Februari 2026 WIB, skuad asuhan Diego Simeone menghancurkan tuan rumah Real Betis dengan skor telak 5-0.

Kemenangan ini menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim lain, mengingat efektivitas serangan Los Rojiblancos yang luar biasa. Lima gol kemenangan Atletico masing-masing lewat David Hancko (12′), Giuliano Simeone (30′), pemain anyar Ademola Lookman (37′), kapten Antoine Griezmann (62′), dan Thiago Almada (83′).

Jalannya Pertandingan

Real Betis sebenarnya mencoba mengambil inisiatif serangan di awal laga melalui pergerakan Abde Ezzalzouli. Namun, Atletico justru unggul cepat pada menit ke-12. Berawal dari situasi bola mati, David Hancko berhasil menyambar bola liar di kotak penalti yang gagal pertahanan Betis antisipasi.

Dominasi Atletico makin terlihat setelah gol pertama. Pada menit ke-30, Giuliano Simeone menunjukkan kelasnya dengan penyelesaian dingin setelah menerima umpan terobosan akurat. Tujuh menit berselang, Ademola Lookman yang baru datang pada bursa transfer Januari 2026, menandai debut kompetisinya dengan gol indah dari sudut sempit.

Memasuki babak kedua, Manuel Pellegrini mencoba mengubah taktik Betis, namun Atletico tetap terlalu tangguh. Antoine Griezmann menambah keunggulan pada menit ke-62 lewat skema serangan balik cepat. Thiago Almada menutup pesta gol pada menit ke-83, memastikan tiket semifinal jatuh ke tangan tim tamu.

Rematch di La Liga Pekan Ke-23

Kekalahan menyakitkan ini harus segera Real Betis lupakan. Pasalnya, kedua tim akan kembali bertemu dalam lanjutan La Liga 2025/2026 pekan ke-23 pada Senin (9/2/2026) dini hari WIB. Kali ini, giliran Atletico Madrid yang akan bertindak sebagai tuan rumah di Riyadh Air Metropolitano.

Prediksi pertandingan di liga domestik ini tetap panas karena kedua tim tengah bersaing di papan atas klasemen sementara. Hingga pekan ke-22, Atletico Madrid masih kokoh di posisi ketiga dengan koleksi 45 poin, tertinggal sembilan poin dari Barcelona di puncak klasemen. Sementara itu, Real Betis membayangi di posisi kelima dengan 35 poin.

Kondisi Tim dan Klasemen

Atletico Madrid saat ini sedang dalam tren positif setelah berhasil mengintegrasikan pemain baru seperti Ademola Lookman ke dalam sistem permainan Simeone. Lini pertahanan mereka juga tercatat sebagai salah satu yang terbaik musim ini, hanya kebobolan 17 gol dari 22 laga di liga.

Di sisi lain, Real Betis harus berjuang tanpa beberapa pilar utama yang absen karena cedera. Kekalahan 0-5 di ajang Copa del Rey tentu menjadi evaluasi besar bagi lini belakang Los Verdiblancos jika ingin mencuri poin di Madrid pekan depan demi menjaga asa lolos ke zona Liga Champions musim depan.

Jadwal Pertandingan Selanjutnya: