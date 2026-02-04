Bologna (Lampost.co)—AC Milan tampil perkasa saat bertandang ke markas Bologna dalam lanjutan giornata ke-23 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Renato Dall’Ara pada Rabu (4/2/2026) dini hari WIBN, skuad asuhan Max Allegri sukses membawa pulang poin penuh setelah melibas tuan rumah dengan skor meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini membuat Rossoneri kini mengoleksi 50 poin dari 22 pertandingan. Hasil positif tersebut sekaligus memangkas jarak dengan rival sekota, Inter Milan, yang masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 55 poin dari 23 laga.

Dominasi Total Rossoneri Sejak Menit Awal

Milan langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit babak pertama berbunyi. Hasilnya terlihat pada menit ke-20 ketika Ruben Loftus-Cheek memecah kebuntuan. Berawal dari skema serangan cepat, Adrien Rabiot melepaskan umpan pendek di dalam kotak penalti yang langsung Loftus-Cheek sambar untuk menaklukkan kiper Bologna.

Memasuki menit ke-36, tekanan Milan makin tidak terbendung. Penyerang anyar mereka, Christopher Nkunku, dijatuhkan kiper Bologna di area terlarang. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.

Nkunku yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna melalui tendangan ke pojok kanan bawah gawang. Skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Gol Adrien Rabiot Segel Kemenangan

Hanya tiga menit setelah babak kedua mulai, Milan kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Adrien Rabiot yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48. Memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Bologna, Rabiot melepaskan tembakan terukur yang memastikan Milan memimpin 3-0.

Meski Bologna mencoba bangkit melalui serangan balik, performa gemilang Mike Maignan di bawah mistar gawang Milan memastikan clean sheet tetap terjaga. Maignan, yang baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2031, tampil sigap menghalau peluang-peluang berbahaya tuan rumah.

Catatan Mentereng Skuad Max Allegri

Kemenangan di Dall’Ara ini memperpanjang rekor tak terkalahkan AC Milan menjadi 22 pertandingan di Serie A. Catatan ini merupakan yang terpanjang di antara lima liga top Eropa saat ini. Konsistensi Milan menjadi sinyal bahaya bagi Inter Milan dalam perburuan gelar scudetto musim ini.

Seusai laga, Adrien Rabiot menyatakan kepuasannya atas hasil ini. “Kami bermain sangat solid hari ini. Hasil ini sangat penting untuk menjaga momentum kami mengejar puncak klasemen,” ujarnya kepada awak media.

Klasemen Sementara Serie A Pekan ke-23 (Top 5)

Inter Milan: 55 Poin (23 Laga) AC Milan: 50 Poin (22 Laga) Napoli: 46 Poin (23 Laga) Juventus: 45 Poin (23 Laga) AS Roma: 43 Poin (23 Laga)

Bagi Bologna, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 30 poin. Tim berjuluk Rossoblu tersebut harus segera berbenah setelah hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan liga terakhir mereka.

Susunan Pemain Utama

Bologna: Skorupski (PG); Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

AC Milan: Maignan (PG); Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Rabiot, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Nkunku, Leao.