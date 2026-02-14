Parepare (Lampost.co)–PSM Makassar harus menelan pil pahit saat menjamu Dewa United dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (14/2/2026), tim berjuluk Juku Eja tersebut terpaksa menyerah 0-2 lewat drama pada menit-menit akhir pertandingan.

Kemenangan Banten Warriors, julukan Dewa United, melalui gol Vico Duarte pada menit ke-90 dan Alex Martins di masa injury time (90+4′). Hasil ini membuat PSM Makassar makin terpuruk di papan bawah klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, PSM Makassar sebenarnya tampil agresif. Lewat skema serangan cepat dari lini sayap, skuad Juku Eja mencoba menekan pertahanan tim tamu. Namun, koordinasi lini belakang Dewa United yang sangat disiplin membuat peluang-peluang PSM kerap kandas di kotak penalti.

Dewa United sempat mencetak gol pada menit ke-18 melalui Alex Martins. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena menganggap sang striker sudah berada dalam posisi offside saat menerima umpan Brian Fatari. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Petaka bagi PSM Makassar terjadi pada menit ke-76. Victor Luiz terpaksa keluar lapangan setelah mendapatkan kartu merah dari wasit Nendi Rohaendy. Bermain dengan 10 orang membuat keseimbangan permainan PSM goyah.

Dewa United yang unggul jumlah pemain terus mengurung pertahanan PSM. Upaya mereka baru membuahkan hasil tepat di penghujung laga. Vico Duarte melepaskan tembakan roket yang gagal kiper PSM halau pada menit ke-90. Tidak lama kemudian, Alex Martins menggandakan keunggulan pada menit ke-90+4 melalui serangan balik cepat.

Dampak Klasemen

Kemenangan ini membawa dampak signifikan bagi posisi Dewa United di klasemen. Skuad Banten Warriors kini merangkak naik ke posisi 9 dengan koleksi 27 poin, menggeser Persik Kediri dan Bhayangkara FC.

Sebaliknya, kekalahan ini membuat PSM Makassar tertahan di peringkat ke-13 dengan 23 poin. Posisi Juku Eja kini kian terancam oleh tim-tim di zona degradasi yang hanya terpaut selisih poin tipis. Pada laga berikutnya, PSM akan melakoni laga berat kontra Persija Jakarta.

Susunan Pemain:

PSM Makassar: Hilman Syah; Victor Luiz, Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Syahrul Lasinari; Akbar Tanjung, Ananda Raehan, Latyr Fall; Ricky Pratama, Tito Okello, Abdul Rahman.

Dewa United: Sonny Stevens; Wahyu Prasetyo, Brian Fatari, Angelo Meneses, Edo Febriansyah; Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Alexis Messidoro; Egy Maulana Vikri, Alex Martins, Vico Duarte.