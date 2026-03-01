Milan (Lampost.co)–Inter Milan berhasil memetik kemenangan krusial dalam lanjutan pekan ke-27 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (1/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Cristian Chivu menundukkan Genoa 2-0.

Dua gol kemenangan Nerazzurri berasal dari sepakan voli Federico Dimarco pada menit ke-31 dan eksekusi penalti Hakan Calhanoglu (70). Hasil ini sekaligus menjadi obat pelipur lara bagi fans Inter setelah tim kesayangan mereka tersingkir dari babak play-off Liga Champions oleh Bodo/Glimt tengah pekan lalu.

Dominasi Nerazzurri di San Siro

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Inter langsung mengambil inisiatif serangan. Tanpa kehadiran kapten Lautaro Martinez yang masih cedera, Cristian Chivu mengandalkan duet Marcus Thuram dan Ange-Yoan Bonny di lini depan. Tekanan bertubi-tubi melalui pergerakan lincah Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-31.

Baca juga: Gol Oristanio Selamatkan Parma dari Kekalahan

Berawal dari umpan lambung presisi Mkhitaryan, Federico Dimarco yang merangsek ke kotak penalti melepaskan tembakan keras kaki kiri tanpa mampu kiper Genoa, Justin Bijlow, halau. Keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun Inter memiliki beberapa peluang emas melalui skema bola mati.

Penalti Calhanoglu Kunci Tiga Poin

Memasuki babak kedua, Genoa mencoba memberikan perlawanan dengan memasukkan tenaga baru di lini tengah. Tim tamu sempat mengancam lewat upaya Lorenzo Colombo. Namun, kegemilangan Yann Sommer di bawah mistar gawang memastikan gawang Inter tetap suci malam itu.

Petaka bagi Genoa datang pada menit ke-68. Pemain pengganti, Alex Amorim, melakukan handball di kotak terlarang saat mencoba menghalau umpan silang Luis Henrique. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Hakan Calhanoglu, yang baru masuk di babak kedua, maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugas dengan sempurna pada menit ke-70 untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Klasemen dan Perburuan Scudetto

Kemenangan ini membuat posisi Inter Milan kian tidak tergoyahkan di puncak klasemen sementara Serie A. Nerazzurri kini mengoleksi 67 poin dari 27 pertandingan, unggul 13 angka dari rival sekota AC Milan yang berada di posisi kedua. Meskipun Rossoneri masih menyimpan satu tabungan pertandingan melawan Cremonese, selisih poin yang lebar ini membuat peluang Inter meraih scudetto musim 2025/2026 makin terbuka lebar.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Genoa masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 27 poin. Mereka hanya terpaut tiga angka dari zona degradasi. Pelatih Genoa harus segera berbenah jika tidak ingin terseret dalam persaingan panas di papan bawah pada sisa musim ini.

Susunan Pemain:

Inter Milan: Yann Sommer; Manuel Akanji, Stefan de Vrij (Yann Bisseck 67′), Carlos Augusto; Federico Dimarco, Piotr Zielinski (Davide Frattesi 77′), Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan (Hakan Calhanoglu 59′), Luis Henrique; Marcus Thuram (Pio Esposito 59′), Ange-Yoan Bonny (Andy Diouf 76′).

Genoa: Justin Bijlow; Leo Ostigard, Johan Vazquez, Alessandro Marcandalli; Ruslan Malinovskyi (Alex Amorim 45′), Morten Frendrup, Aaron Martin, Mikael Ellertsson; Lorenzo Colombo, Vitinha, Tomasso Baldanzi.