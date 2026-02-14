Dortmund (Lampost.co)–Borussia Dortmund tampil perkasa saat menjamu Mainz 05 dalam laga pembuka pekan ke-22 Bundesliga musim 2025/2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Signal Iduna Park, Sabtu (14/2/2026) dini hari WIB, Die Borussen menang telak dengan skor 4-0.

Kemenangan ini menjadi sinyal kuat bagi pemimpin klasemen, Bayern Muenchen, bahwa Dortmund belum menyerah dalam perburuan gelar juara. Tambahan tiga poin ini membuat anak asuh Niko Kovac kini mengoleksi 51 poin, terpaut tiga angka dari Bayern yang baru akan bertanding akhir pekan ini.

Dominasi Total Sejak Menit Awal

Dortmund langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Julian Ryerson menjadi bintang lapangan dalam laga ini. Bek sayap asal Norwegia tersebut mencatatkan rekor assist luar biasa yang memudahkan barisan penyerang Dortmund membobol gawang Mainz yang dikawal Batz.

Penyelesaian dingin Serhou Guirassy membuka keran gol Dortmund melalui skema serangan balik cepat. Tidak butuh waktu lama, Julian Brandt menggandakan keunggulan melalui tendangan jarak jauh yang gagal kiper lawan halau.

Memasuki babak kedua, Dortmund tidak menurunkan intensitas serangan. Karim Adeyemi dan pemain muda Daniel Svensson turut mencatatkan nama di papan skor untuk melengkapi pesta gol tuan rumah.

Rekor Assist Julian Ryerson

Sorotan utama tertuju pada Julian Ryerson. Pergerakan eksplosifnya di sisi kanan pertahanan Mainz benar-benar merepotkan. Catatan assist-nya dalam pertandingan ini menjadi salah satu yang tertinggi bagi seorang bek dalam sejarah modern Bundesliga. Hal itu memberikan dimensi serangan baru bagi strategi Niko Kovac.

Di sisi lain, Mainz 05 asuhan Urs Fischer tampak kesulitan mengembangkan permainan. Meskipun datang dengan modal tiga kemenangan beruntun sebelumnya, Die Nullfünfer gagal meredam agresivitas lini tengah Dortmund di bawah komando Nmecha dan Julian Brandt. Kekalahan ini menahan posisi Mainz di peringkat ke-14 dengan 21 poin, masih rawan terseret ke zona degradasi.

Dengan hasil ini, Dortmund kini mencatatkan 15 laga tak terkalahkan di liga, sebuah modal berharga menjelang kembalinya kompetisi Liga Champions tengah pekan depan.

Susunan Pemain

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Pelatih: Niko Kovac

Mainz 05 (3-5-2): Batz; Posch, Bell, Kohr; da Costa, J-S Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz.

Pelatih: Urs Fischer

Klasemen Sementara Bundesliga 2025/2026 (Top 3):