Jakarta (Lampost.co)—Chelsea berhasil mengamankan poin penuh dalam kunjungan mereka ke Molineux Stadium, Sabtu (7/2/2026). Dalam laga pekan ke-25 Liga Inggris musim 2025/2026 ini, The Blues sukses membungkam tuan rumah Wolverhampton Wanderers dengan skor meyakinkan 3-1. Bintang utama dalam pertandingan ini tidak lain adalah Cole Palmer yang memborong seluruh gol kemenangan tim tamu.

Dominasi Babak Pertama dan Rekor Cole Palmer

Sejak peluit pertama berbunyi, Chelsea yang kini berada di bawah asuhan Liam Rosenior langsung mengambil inisiatif serangan. Pertandingan baru berjalan 13 menit ketika bek Wolves, Matt Doherty, menjatuhkan Joao Pedro di kotak terlarang. Cole Palmer yang maju sebagai eksekutor penalti menjalankan tugas dengan sangat tenang untuk membawa Chelsea unggul 1-0.

Memasuki menit ke-35, insiden serupa kembali terjadi. Kali ini Yerson Mosquera yang melakukan pelanggaran terhadap Joao Pedro di area sensitif.

Palmer kembali maju dan mencetak gol keduanya, lagi-lagi melalui titik putih. Hanya berselang tiga menit, Palmer melengkapi torehannya menjadi hattrick setelah memanfaatkan umpan matang Marc Cucurella. Gol ketiga ini tercipta melalui skema permainan terbuka yang sangat klinis.

Catatan ini menjadikan Cole Palmer sebagai pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mampu mencetak hattrick seluruhnya di babak pertama dalam lebih dari satu kesempatan. Selain itu, Palmer kini resmi melampaui rekor legenda Chelsea seperti Frank Lampard dan Didier Drogba dalam jumlah koleksi hattrick di Liga Inggris untuk klub asal London Barat tersebut.

Respons Wolves di Babak Kedua

Wolverhampton yang tertinggal tiga gol di paruh pertama mencoba memberikan perlawanan setelah jeda. Usaha skuad asuhan Rob Edwards membuahkan hasil pada menit ke-54 melalui aksi Tolu Arokodare. Penyerang Wolves tersebut berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 yang sempat membangkitkan gairah pendukung di Molineux.

Namun, pertahanan Chelsea tampil cukup disiplin di sisa waktu pertandingan. Kiper Robert Sanchez melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang emas Mateus Mane menjelang akhir laga. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 3-1 untuk keunggulan Chelsea tetap bertahan.

Posisi Klasemen dan Implikasi Pertandingan

Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan raihan 43 poin dari 25 pertandingan. The Blues kini hanya terpaut satu angka dari Manchester United yang menghuni zona Liga Champions di peringkat keempat.

Bagi Wolverhampton, kekalahan ini makin menenggelamkan mereka di dasar klasemen. Wolves baru mengumpulkan 8 poin dari 25 laga, membuat misi keluar dari zona degradasi makin berat di sisa musim ini.

Susunan pemain:

Wolverhampton (4-4-2): Jose Sa; Matt Doherty, Yerson Mosquera, Toti Gomes, Hugo Bueno; Mario Lemina, Joao Gomes, Hwang Hee-chan, Bellegarde; Tolu Arokodare, Matheus Cunha.

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Levi Colwill, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Enzo Fernandez, Moises Caicedo; Cole Palmer, Joao Pedro, Noni Madueke; Nicolas Jackson.