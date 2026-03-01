Liverpool (Lampost.co)–Liverpool menunjukkan dominasi luar biasa saat menjamu West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025/2026 di Anfield, Sabtu (28/2/2026). The Reds sukses mengamankan poin penuh setelah melumat tim tamu dengan skor mencolok 5-2.

Kemenangan ini membawa anak asuh Arne Slot merangkak naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 48 poin, menyamai perolehan poin Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu, kekalahan ini makin membenamkan West Ham di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-18.

Dominasi Bola Mati

Liverpool memulai pesta gol sejak menit awal. Laga baru berjalan lima menit, Hugo Ekitike berhasil membuka keunggulan setelah memanfaatkan situasi kemelut dari sepak pojok. Gol ini menjadi bukti awal rapuhnya pertahanan bola mati The Hammers.

Pada menit ke-24, kapten Virgil van Dijk memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Lagi-lagi berawal dari tendangan sudut Dominik Szoboszlai, bek asal Belanda itu memenangkan duel udara dan menyundul bola ke pojok gawang Alphonse Areola.

Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-43, Alexis Mac Allister menutup babak pertama dengan skor 3-0. Gelandang Argentina itu melepaskan tembakan voli keras yang berawal dari skema bola mati ketiga bagi Liverpool di laga tersebut.

Perlawanan West Ham

Memasuki babak kedua, West Ham sempat memberikan perlawanan dan mencoba bangkit. Tomas Soucek memperkecil ketinggalan menjadi 3-1 pada menit ke-51 melalui skema serangan balik cepat. Gol ini sempat membuat lini belakang Liverpool sedikit goyah.

Namun, Liverpool kembali menjauh pada menit ke-70 melalui aksi individu Cody Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda itu melakukan penetrasi dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal kiper lawan halau.

West Ham belum menyerah dan kembali mencetak gol lewat sundulan Valentin Castellanos pada menit ke-75, mengubah skor menjadi 4-2. Akan tetapi, harapan tim tamu untuk mengejar pupus di masa injury time. Axel Disasi melakukan kesalahan fatal dengan mencetak gol bunuh diri pada menit ke-90+2 yang memastikan kemenangan Liverpool 5-2.

Puasa Gol Mohamed Salah

Meski timnya menang besar, sorotan tertuju pada Mohamed Salah yang belum mampu memutus tren negatifnya. Bintang asal Mesir tersebut kini tercatat gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Meski demikian, kontribusinya dalam membangun serangan tetap menjadi elemen vital bagi skema permainan Slot.

Dengan hasil ini, Liverpool menjaga asa untuk menembus zona Liga Champions, sementara West Ham harus berjuang ekstrakeras di sisa musim untuk keluar dari ancaman degradasi ke kasta kedua.

Susunan Pemain:

Liverpool: Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, El Hadji Malick Diouf, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo.

West Ham: Alphonse Areola, Axel Disasi, Max Kilman, Konstantinos Mavropanos, Emerson, Tomas Soucek, Mateus Fernandes, Jarrod Bowen, Mohammed Kudus, Valentin Castellanos.