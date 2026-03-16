Liverpool (Lampost.co)—Liverpool gagal menembus empat besar klasemen sementara Liga Inggris musim 2025/2026 setelah bermain imbang 1-1 dengan Tottenham Hotspur di Stadion Anfield, Minggu (15/3/2026).

Pertandingan pekan ke-30 Premier League ini menyuguhkan drama hingga peluit panjang berbunyi. Liverpool yang mendominasi sejak awal laga sempat unggul lebih dahulu melalui eksekusi tendangan bebas Dominik Szoboszlai pada menit ke-18. Namun, kemenangan di depan mata The Reds buyar setelah penyerang Brasil, Richarlison, mencetak gol penyama kedudukan tepat pada menit ke-90.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Arne Slot yang tengah berjuang mengamankan tiket Liga Champions. Sebaliknya, bagi Tottenham yang kini ditangani manajer interim Igor Tudor, tambahan satu poin ini sangat krusial untuk menjauh dari zona degradasi setelah rentetan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Liverpool langsung menekan sejak menit awal. Kehadiran Florian Wirtz dan Cody Gakpo di lini depan berkali-kali merepotkan pertahanan Spurs yang digalang Radu Dragusin. Gol yang publik Anfield tunggu tercipta pada menit ke-18 melalui tendangan bebas melengkung Szoboszlai yang gagal Guglielmo Vicario halau.

Satu hal yang menarik perhatian dalam laga ini adalah debut Liga Inggris bagi pemain muda Rio Ngumoha. Winger berusia 17 tahun itu tampil impresif di sisi kiri serangan Liverpool dan hampir mencetak gol jika tendangannya tidak membentur mistar gawang di babak kedua.

Namun, Liverpool gagal menambah keunggulan meski menciptakan banyak peluang. Keasyikan menyerang justru menjadi bumerang di penghujung laga. Melalui skema serangan balik cepat yang berawal dari umpan panjang Vicario, Randal Kolo Muani memberikan assist matang kepada Richarlison yang dengan tenang menaklukkan Alisson Becker.

Persaingan Empat Besar Kian Panas

Dengan hasil imbang ini, posisi Liverpool tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Premier League 2025/2026 dengan koleksi 49 poin. Mereka kini tertinggal dua poin dari Aston Villa yang menduduki posisi keempat, dan hanya unggul satu poin dari Chelsea di peringkat keenam.

Sementara itu, Tottenham masih terjebak di papan bawah, tepatnya di peringkat ke-16 dengan 30 poin. Meski demikian, poin di Anfield ini mengakhiri tren negatif enam kekalahan beruntun klub London Utara tersebut.

Susunan Pemain

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Jaremy Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Cody Gakpo.

Tottenham Hotspur (3-4-2-1): Vicario; Dragusin, Kevin Danso, Pedro Porro; Jed Spence, Archie Gray, Pape Sarr, Souza; Matisse Thylin, Richarlison; Dominic Solanke,