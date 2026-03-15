London (Lampost.co)—Arsenal makin menunjukkan dominasinya dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim 2025/2026. Bertanding di Emirates Stadium pada Minggu (15/3/2026) dini hari WIB, Meriam London sukses membungkam perlawanan sengit Everton dengan skor akhir 2-0.

Kemenangan ini tidak hanya memberikan tambahan tiga poin krusial bagi skuad asuhan Mikel Arteta, tetapi juga melahirkan sejarah baru di kancah Premier League. Wonderkid Arsenal, Max Dowman, resmi menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah liga setelah menyumbangkan gol penutup pada masa injury time.

Drama Menit Akhir di Emirates

Sepanjang pertandingan, Arsenal mendominasi penguasaan bola hingga 61 persen. Namun, strategi “parkir bus” yang manajer Everton, David Moyes, terapkan sempat membuat barisan depan tuan rumah frustrasi. Jordan Pickford tampil gemilang di bawah mistar gawang The Toffees dengan menggagalkan sejumlah peluang emas dari Bukayo Saka dan Eberechi Eze.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-89. Berawal dari umpan silang akurat Max Dowman yang mengenai Piero Hincapie, bola liar jatuh ke kaki Viktor Gyokeres. Penyerang asal Swedia itu tanpa cela mencocor bola ke gawang kosong, mengubah skor menjadi 1-0 dan membuat seisi stadion bergemuruh.

Rekor Abadi Max Dowman

Drama belum berakhir. Di detik-detik terakhir pertandingan (90+7′), Everton mengerahkan seluruh pemainnya, termasuk Jordan Pickford, untuk maju ke kotak penalti Arsenal dalam situasi sepak pojok. Namun, Arsenal berhasil menghalau bola dan melancarkan serangan balik kilat.

Max Dowman yang menerima bola melakukan solo run dari tengah lapangan menuju gawang Everton yang sudah ditinggalkan penjaganya. Dengan tenang, pemain berusia 16 tahun 73 hari itu menceploskan bola untuk memastikan kemenangan 2-0. Gol tersebut memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda di Premier League, melampaui rekor-rekor sebelumnya.

Klasemen dan Agenda Selanjutnya

Tambahan tiga angka ini membuat Arsenal kini mengoleksi 70 poin dari 31 pertandingan. Mereka unggul 10 poin dari pesaing terdekat, Manchester City, yang baru memainkan 29 laga. Sementara itu, Everton masih tertahan di peringkat kedelapan dengan koleksi 43 poin.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Meriam London yang akan menghadapi jadwal padat di sisa bulan Maret. Arsenal dijadwalkan menjamu Bayer Leverkusen dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Selasa mendatang, sebelum bertarung melawan Manchester City di final Carabao Cup pada hari Minggu depan.