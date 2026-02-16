Lyon (Lampost.co)–Tren positif Olympique Lyon di kancah Ligue 1 musim 2025/2026 belum terbendung. Menjamu OGC Nice di Groupama Stadium, Minggu (15/2/2026) malam WIB, skuad asuhan Paulo Fonseca sukses memetik poin penuh setelah menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor meyakinkan 2-0.

Jalannya Pertandingan

Tampil tanpa striker muda andalannya, Endrick, yang harus absen akibat akumulasi kartu, Lyon tetap mendominasi sejak menit awal. Namun, pertahanan rapat Nice yang digalang Dante dkk. sempat membuat barisan depan Les Gones frustrasi.

Kebuntuan baru pecah pada masa injury time babak pertama. Berawal dari skema serangan balik cepat, Pavel Sulc mengirimkan umpan silang akurat ke tiang jauh yang langsung kapten tim, Corentin Tolisso sambar. Gol ini menjadi catatan spesial bagi Tolisso karena merupakan gol ke-50 miliknya selama berseragam Lyon.

Baca juga: Lens Resmi Kudeta PSG dari Puncak Klasemen Ligue 1

Memasuki babak kedua, Nice mencoba merespons. Peluang emas melalui Sofiane Diop dalam situasi satu lawan satu bisa kiper Lyon, Dominik Greif, gagalkan.

Lyon akhirnya mengunci kemenangan pada menit ke-64. Pemain muda Noah Nartey menunjukkan aksi individu berkelas dengan melewati dua bek Nice sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok kiri gawang yang dikawal Marcin Bulka. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Rekor Fantastis dan Klasemen

Kemenangan ini menandai rekor 13 kemenangan beruntun bagi Lyon di semua kompetisi. Transformasi luar biasa di bawah tangan dingin Paulo Fonseca membawa Lyon kini kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Ligue 1 dengan raihan 45 poin.

Hasil ini juga membuat Lyon memangkas jarak dengan Paris Saint-Germain di posisi kedua menjadi enam poin. Sebelumnya PSG secara mengejutkan tumbang dari Rennes. Sementara itu, posisi puncak masih jadi milik Lens yang tampil sangat konsisten musim ini.

Susunan Pemain

Lyon (4-3-3): Dominik Greif; Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Adryelson, Abner; Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Noah Nartey; Pavel Sulc, Georges Mikautadze, Ernest Nuamah.

Nice (4-3-3): Marcin Bulka; Jonathan Clauss, Youssouf Ndayishimiye, Dante, Melvin Bard; Hicham Boudaoui, Tanguy Ndombele, Tom Louchet; Mohamed-Ali Cho, Terem Moffi, Sofiane Diop.