Jakarta (Lampost.co)—Perubahan besar terjadi di tampuk kepemimpinan Liga Prancis (Ligue 1) musim 2025/2026. Memasuki pekan ke-22, Minggu (15/2/2026), RC Lens sukses merebut posisi puncak klasemen dari tangan juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG). Keberhasilan ini setelah Lens tampil dominan dengan menghancurkan tim promosi Paris FC, sedangkan PSG justru terpeleset di markas Rennes.

Lens Pesta Gol di Paris

Bermain di Stadion Jean Bouin, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, Lens menunjukkan mentalitas juara dengan melibas Paris FC 5-0. Tim asuhan Pierre Sage tampil sangat klinis sejak awal laga.

Wesley Said menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol pada menit ke-24 dan 38. Dominasi Sang-et-Or berlanjut di babak kedua melalui eksekusi penalti Florian Thauvin (58′) dan dua gol penutup dari Rayan Fofana pada masa injury time.

Baca juga: Marseille Harus Puas Berbagi Poin dengan Strasbourg

Kemenangan telak ini membawa Lens mengoleksi 52 poin dari 22 pertandingan. Performa konsisten Lens musim ini menjadikannya pesaing paling serius bagi dominasi PSG dalam lima tahun terakhir.

PSG Terpeleset di Markas Rennes

Sehari sebelumnya, Paris Saint-Germain yang datang sebagai pemuncak klasemen harus menerima kenyataan pahit saat bertandang ke markas Rennes. Les Parisiens takluk dengan skor 1-3. Meskipun bintang utama mereka, Ousmane Dembele, sempat mencetak gol di pertengahan babak kedua, koordinasi pertahanan yang buruk membuat PSG kebobolan tiga gol lewat aksi Mousa Tamari, Esteban Lepaul, dan Breel Embolo.

Kekalahan ini membuat posisi PSG tertahan di angka 51 poin, terpaut satu angka dari Lens. Manajer PSG, Luis Enrique, menghadapi tekanan besar mengingat timnya kehilangan momentum penting di fase krusial kompetisi musim 2026 ini.

Persaingan Papan Atas Kian Memanas

Selain perebutan posisi satu dan dua, persaingan di zona Liga Champions juga makin ketat. Berikut adalah ringkasan klasemen papan atas Ligue 1 per 15 Februari 2026:

RC Lens: 52 Poin (22 Main)

52 Poin (22 Main) Paris Saint-Germain: 51 Poin (22 Main)

51 Poin (22 Main) Olympique Lyonnais: 42 Poin (21 Main)

42 Poin (21 Main) Olympique de Marseille: 39 Poin (22 Main)

Marseille sendiri baru saja meraih hasil kurang maksimal setelah ditahan imbang 2-2 oleh Strasbourg di Velodrome. Hasil ini membuat jarak antara peringkat dua dan tiga makin lebar, menyisakan Lens dan PSG sebagai dua kandidat utama peraih gelar juara musim ini.

Agenda Berikutnya

Setelah pekan yang emosional ini, perhatian akan tertuju pada konsistensi Lens dalam mempertahankan singgasana. Di sisi lain, PSG harus segera bangkit karena jadwal padat Liga Champions 2025/2026 juga telah menanti mereka di tengah pekan depan. Persaingan antara Paris dan Lens diprediksi akan terus sengit hingga akhir musim mengingat selisih poin yang sangat tipis.